Bonjour à tous et à toutes,En ce jour de fête des pères, un article qui tombe à pic.Pour ma part j'e n'ai jamais vraiment connu mon papa, étant décédé lorsque je n'avais même pas 1 an.Tous ces témoignages me font chaud au coeur, mais me rendent aussi un peu triste. Triste de n'avoir jamais connu un de ces moments, même le plus anodin ou banal.Après, j'ai grandi comme ça, avec quelques événements pour me le rappeler (surtout la sempiternelle préparation des cadeaux pour la fête des pères à l'école (que mes deux frères et moi offrions à nos deux tontons)).Alors voilà, parfois je suis triste en y pensant, je me demande souvent comment aurait été ma vie s'il avait été là. Est-ce que j'aurais choisi la même voie professionnelle ? Est-ce que j'aurai eu le même caractère ? Est ce que cette absence a affectée ma vie sentimentale ?C'est beaucoup de questions....Que tous ceux et toutes celles qui ont la chance d'avoir leur papa à leur côté, profitent de chaque instant avec lui. (Je ne parle pas bien sûr des pères "toxiques")Bonne journée à tous et toutes, profitez bien de vos chers papas