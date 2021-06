— Publié le 6 septembre 2019

Depuis que j’ai des boutons d’acné, j’ai assez peu évolué. J’en vois un qui pousse, je sais pertinemment que je ferais mieux de ne pas le toucher, je le touche.

Et au lieu d’être discret pendant 3-4 jours, il est ultra visible pendant 7-8 jours. Nickel, bravo moi-même.

Mais si je pouvais mettre la main sur l’invention dont je vais te parler ci-dessous, ma vie pourrait être changée à jamais.

Les patchs anti-acné en forme d’étoile de Starface

C’est dans un article de Refinery 29 que j’ai fait la découverte de Starface, une marque créée par Julie Schott une ancienne rédactrice beauté du magazine Elle.

Son objectif ? Offrir un traitement efficace contre les boutons, tout en dédramatisant leur existence et en la rendant plus fun. Lors d’une interview par Refinery 29, elle explique :

« L’acné, c’est difficile parce que c’est en partie hormonal, et en partie génétique. (…) Il n’existe aucun traitement magique et l’acné touche tout le monde — littéralement 95% de la population —, alors je me dis : qu’est-ce qu’on s’en fout d’avoir un bouton ou deux ! »

Eh oui, comme on ne peut rien y faire, autant rendre ça plus sympa, non ?

Par ailleurs les patchs Starface sont formulés à base d’hydrocolloïdes, un ingrédient qui aide à la cicatriser la peau et à la préserver des bactéries externes. Même l’étui est trop chou, JPP.

Où trouver des patchs anti-acné originaux ?

Tu me vois venir, je vais une fois de plus te briser le cœur : la marque ne livre pas en France. En tout cas pas de manière générale, mais il est précisé sur le site que si tu la contactes en précisant d’où tu viens, ils essaieront de faire leur possible pour t’en faire parvenir.

Et tu ne le savais sans doute pas, mais Sephora propose des patchs similaires à base d’acide salicylique, de thé vert et d’arbre à thé !

Patchs anti-imperfections, Sephora Collection, 2,99€

Alors, ça te donnerait pas envie de t’y mettre par hasard ?

