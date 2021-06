Pour ma part, c'est ma mère qui a fait office de modèle culinaire, mais à un niveau qui me semble quasi inatteignableSurtout qu'elle mange beaucoup, beaucoup plus de viande que moi...En revanche, elle m'a toujours laissé la main sur les desserts, donc depuis toute petite, j'ai connu la fierté d'amener un gâteau sur la table en disant "C'est moi qui l'ai faiiiiit". J'ai décidé d'entretenir cet intérêt, et, un peu comme Kalindi, "d'élever le niveau". Ce qui m'a poussée à passer mon CAP Pâtisserie en candidate libre il y a 10 jours!Edit : J'ai eu mon CAP Pâtisserie!