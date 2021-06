Bientôt un an et demi que je me fais une joie de répondre à tes questions sur la sexualité…

Mais comme je ne peux pas être partout (il faut bien que je trouve le temps d’avoir moi-même une vie sexuelle), voici un site sexo où tu vas pouvoir trouver plein d’infos !

Parlons Sexualités, une mine d’infos pour l’éducation sexuelle

Porté par le Planning Familial de Marseille, le site Parlons Sexualités est accessible depuis le 15 avril dernier et propose d’aborder toutes les sexualités sans tabou et sans jugement.

Cette plateforme vise avant tout à informer les 15-25 autour de la contraception et des IST, car les statistiques autour de l’usage du préservatif restent notamment inquiétantes.

Sur Parlons Sexualités tu trouveras la vérité, rien que la vérité, présentée de manière simple et pédagogique sur des thèmes allant de l’anatomie à l’avortement, en passant par les questions de genre.

C’est la première fois que je vois un clitoris entier sur un schéma, chui émue.

Où poser une question sexo ?

Sur le site de Parlons Sexualités, tu trouveras aussi différents moyens de poser tes questions sexo et d’obtenir des réponses précises et personnalisées.

Le Planning Familial propose en effet un numéro vert et un chat anonymes et gratuits, ainsi que la possibilité d’être rappelée et de discuter par mail sans être jugée.

Fais donc un tour sur Parlons Sexualités et dis-moi en commentaires ce que tu en as pensé !

