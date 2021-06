Le 13 juin 2019

Est-ce que ça t’est déjà arrivé de sentir un parfum délicieusement enivrant sur une de tes potes, de l’acheter et de te retrouver avec une odeur différente sur ta peau ?

C’est rageant mais c’est normal…

La signature olfactive : cette odeur qui n’appartient qu’à toi

L’odeur d’un même parfum sur la peau peut différer selon les individus : c’est dû à la signature olfactive de chacun, c’est-à-dire l’odeur propre à chaque personne.

Elle est aussi appelée empreinte olfactive.

Voici tous les facteurs qui la déterminent : tes gènes, ton niveau de stress, ton régime alimentaire, les médicaments que tu prends…

Il est donc possible qu’un parfum qui t’allait très bien, dégage soudainement une odeur différente. C’est souvent le signe que ta signature olfactive a changé à cause d’un des facteurs mentionnés plus haut.

Les antibiotiques notamment vont changer ta signature olfactive dans la mesure où ils modifient la quantité de bactéries naturellement présentes à la surface de ta peau.

Le parfum, une odeur qui vit et qui change

L’odeur de parfum que tu sens dans le flacon ou sur les petits testeurs est donc une odeur qui va s’adapter, ou pas d’ailleurs, à ta propre signature olfactive.

Ça donnera une nouvelle effluve, laquelle pourra être très différente de celle contenue dans le flacon.

Quelquefois les différentes odeurs ne se combinent pas entre elles et tu as l’impression que ton parfum dégage une odeur rance ou que tu sens l’alcool.

Rien à faire, ce parfum n’est pas fait pour toi et il faudra en changer.

En conclusion tu n’es pas zinzin et tu n’es pas non plus la seule personne à laquelle ça arrive ! Il faut juste trouver le parfum qui te correspond.

Pour cela, tu peux déjà apprendre la différence entre parfum, eau de toilette et absolu afin de choisir la concentration qui te convient.

Tu peux aussi chercher parmi les nouvelles sorties de parfums pour l’été 2019.

