Il est des univers de fictions qui me fascinent tant que j’aimerais m’y glisser pour y vivre de folles aventures.

Un parc d’attraction pour les franchises Lionsgate

Ceux appartenant au studio hollywoodien Lionsgate en font partie.

Je me vois telle Katniss Everdeen, cheveux tressés, tirant à l’arc dans les forêts. Ou telle Bella Swann, hésitant entre deux fuckboys et suppliant l’un des deux de me tuer (quoi, c’est pas ça, le pitch de Twilight ?).

Mais il s’agit là de fantasmes, et s’il y a bien une chose que je n’attendais PAS DU TOUT, c’est qu’un parc d’attractions ouvre pour faire de ces rêveries une réalité.

Le studio Lionsgate a pourtant ouvert ce mercredi 31 juillet 2019 un parc d’attraction en Chine, le Lionsgate Entertainment World.

Il contiendrait 25 attractions sur ses dizaines de milliers de mètres carrés agencés verticalement, chacune renvoyant à des célèbres franchises.

Le site Forbes cite pour exemples Hunger Games, Twilight, Divergente, Insaisissables, Gods of Egypt, et Évasion.

Les premières images du Lionsgate Entertainment World

À vrai dire, je ne l’attendais pas, mais je me suis dit que pourquoi pas. Je suis enthousiasmée à l’idée d’un parc Harry Potter, donc finalement…

Et puis, j’ai vu les premières images du lieu.

Franchement, ça ne me donne pas du tout envie. Les pitchs des premières attractions non plus, car, vraiment ?

"L’attraction de la saga cinématographique Twilight est la première simulation multijoueur, interactive en hyper-réalité virtuelle de moto. Les visiteurs pourront faire la course aux côtés de Jacob et de la Meute dans une aventure dramatique et sombre à travers les bois" @Forbes pic.twitter.com/FeMIJGRdUr — Hachette Romans (@HachetteRomans) August 1, 2019

Pourquoi ?

Je nuancerais, car toujours selon Forbes, un étage entier devrait être dédié à l’univers des Hunger Games, et pour le coup, il me fait plutôt envie.

Le média parle d’une reproduction du Capitole, j’avoue que je me laisserais bien tenter…

Comment aller au Lionsgate Entertainment World ?

Si tu es fana des nouvelles technologies, omniprésentes dans les attractions présentées, tu peux te rendre dans ce parc d’attraction situé à Zhuhai, en Chine.

Il est toutefois interdit au moins de 13 ans, et sa cible principale est « les jeunes couples entre 20 et 30 ans à la recherche de sensations fortes » selon le Journal du Geek.

Enfin, l’entrée selon Elle coûterait entre 35€ et 37€ par personne, à prévoir donc en plus du billet d’avion pour t’y rendre.

Est-ce que ça te donne envie d’aller le visiter ? Es-tu plus enthousiaste que moi ? Raconte-moi tout dans les commentaires !

