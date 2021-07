Des objets qui bougent sans raison, des gens qui se font tirer de leur lit par des esprits, le tout filmé à la zbeul ? C’est un grand oui pour moi !

Paranormal Activity revient !

Mercredi a eu lieu le salon CineEurope à Barcelone. Pendant la présentation de Paramount, Jim Gianopoulos, le PDG du studio, a fait une annonce pour le moins surprenante, comme le rapporte Ecranlarge :

« Nous entamons un partenariat avec le super producteur d’horreur Jason Blum pour vous offrir un nouvel épisode de la saga Paranormal Activity. »

Voilà pour le moment toutes les informations dont je dispose sur Paranormal Activity #6 (7 si tu comptes Paranormal Activity: The Marked Ones)…

Et pour cause, pour l’instant aucun réalisateur, aucune date de sortie, ni membre du cast n’a été révélé.

Ce volet du film d’horreur prendra-t-il la suite des autres ou marquera-t-il un nouveau départ pour la franchise ? Le temps te le diras.

Paranormal Activity : la saga qui a réinventé l’horreur

Un jeune couple suspecte leur maison d’être hantée par un esprit démoniaque. Ils décident alors de mettre en place une surveillance vidéo durant leur sommeil afin d’enregistrer les évènements nocturnes dont ils sont les victimes. Les images récupérées de septembre à octobre 2006 ont été montées en un film de 86 minutes, « Paranormal Activity ».

À lire aussi : 3 personnes ayant vécu dans des maisons hantées témoignent

Le synopsis tel que présenté sur Allociné annonçait bien le coup de génie qui allait mettre un vent de fraîcheur sur le genre de l’horreur : le found-footage.

Bien sûr, Le Projet Blair Witch avait déjà fait son petit effet en 1999, mais c’est bien avec Paranormal Activity que le format rencontre un tel succès.

Le film, réalisé par Oren Peli et sorti en 2009, a également permis de lancer la carrière du « producteur de l’horreur » : Jason Blum.

Depuis Paranormal Activity il a produit nombre d’autres perles dans le domaine, dont Insidious, Get Out et plus récemment Us !

Comment Paranormal Activity a marqué mon adolescence

J’avoue, je suis un peu passée à côté de ce « phénomène » quand il était au sommet de sa gloire.

La saga a commencé à me faire de l’œil à l’adolescence, période à laquelle se sont mises en place les soirées films avec mes potos sûrs.

Quoi de mieux pour nos jeunes esprits innocents que le frisson d’un bon film d’horreur ?

Je ne sais même plus comment Paranormal Activity nous est tombé dessus… Ni même si nous avons commencé par le premier !

Toujours est-il que je garde de la franchise le souvenir de films parfaits pour ces soirées horreur, remplies d’excitation plus que de peur…

Paranormal Activity, c’est l’équilibre idéal entre jumpscares et longs moments d’attente, passés à stresser dans son coin qu’un couteau se plante au plafond sans raison apparente !

Bref, que du kif et de beaux souvenirs qui viennent alimenter mon envie de voir débarquer ce nouveau volet de la franchise !

Et toi c’est quoi le premier film d’horreur que t’as vu ?

À lire aussi : Parasite est le grand gagnant des Oscars 2020 !