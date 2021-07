Comment oser draguer quand on est une meuf hétéro

Les femmes ne sont pas franchement préparées à prendre les devants en matière de séduction. Queen Camille et Alix débattent de leurs approches très différentes de la drague.



Salut toi, c’est Queen Camille.

Draguer des ptits boyz à la fraîche, vous le savez : c’est ma grande passion.

Et c’est le sujet qui nous occupe aujourd’hui dans ce nouveau Sister Sister. To pécho or to be pécho, telle est la question.

Draguer en tant que meuf

Les codes sociaux en vigueur, ces gros relous, dictent que dans les relations hétéros, ce sont les hommes qui proposent et les femmes qui disposent.

Une meuf qui ferait le premier pas, c’est sûrement une fille facile, ou désespérée, ou les deux.

À titre personnel, ces conventions sans fondement ne m’ont jamais empêchée de chasser (subtilement ou pas) les personnes qui m’intéressaient.

Mais pour Alix, la drague est une autre affaire, car celle-ci redoute par dessus tout le râteau fatal…

Le temps d’une discussion à cœur ouvert, nous avons échangé nos points de vue sur la question et nos meilleures anecdotes autour de la séduction.

