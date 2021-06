Oyez oyez Clone Club !

Il temps de ramener à la vie ton amour pour Orphan Black et de dépoussiérer tes cosplay d’Helena, car la série revient cet été, sous forme d’audiobook !

Orphan Black de retour avec 10 nouveaux épisodes

Temple Street Productions, la boîte qui a produit Orphan Black, vient de s’associer à Serial Box, une start-up qui propose des audiobooks et ebooks, pour proposer une suite aux aventures de Sarah et ses sœurs !

À la plage, dans ton salon, et même dans l’avion direction les Îles Canaries, cet été découvre une série de 10 épisodes inédits d’Orphan Black, à portée d’écouteurs.

Tu peux dès à présent précommander Orphan Black: The Next Chapter sur la plateforme, pour 9.99 dollars.

Si tu hésites à te lancer dans l’aventure audiobook ou ebook, pas de panique ! Le premier chapitre est gratuit, et te permettra de te forger ta propre opinion.

Après ça, chaque nouveau chapitre coûte 1.99 dollars.

Pourquoi je suis hypée par l’audiobook d’Orphan Black

Je sais ce que tu te dis : « un audiobook ? J’aurais préféré une nouvelle saison à la télé ! ». J’ai eu la même réflexion en voyant l’info… Mais en y pensant bien, je suis quand même super excitée par cette nouvelle !

Pourquoi ? Eh bien tout d’abord parce que je trouve que la conclusion de la série a été très bien maîtrisée à la télé. Du coup, l’idée que le show puisse revenir sur petit écran m’angoisserait plus qu’autre chose…

Ensuite, parce que c’est l’occasion de découvrir un autre format. Jusqu’à présent j’ai toujours préféré un format visuel à un audiobook, mais je pourrais bien m’y mettre pour Orphan Black… et Tatiana Maslany !

Ouiiiiiiiiii, je l’aime si fort ♥

Car oui, cerise sur le gâteau, la génialissime actrice se chargera de narrer les 10 épisodes. Tu peux donc t’attendre à retrouver tous les clones et leurs divers accents !

À quoi s’attendre avec Orphan Black : The Next Chapter ?

Pour ne rien gâcher à ton plaisir, Orphan Black : The Next Chapter constituera la suite des aventures d’Helena, Sarah, Felix, Cosima, Delphine et compagnie.

Tout ce que je peux te dire, à part que l’histoire se déroulera huit ans après l’épisode final d’Orphan Black, c’est que Delphine et Cosima joueront un rôle important dans ce nouveau chapitre.

Trop hâte de m’endormir, bercée par la voix de Tatiana Maslany…

Et toi ? T’en penses quoi ?

