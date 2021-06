Mis à jour le 27 juin 2019

Le 26 juillet prochain, l’ultime saison d’Orange is the New Black sera disponible sur Netflix. Et une première bande-annonce est là pour te faire monter les larmes aux yeux !

Une première bande-annonce pour la saison 7 d’Orange is the New Black

Qui coupe des oignons ? QUI ???

J’ai plus chialé devant cette bande-annonce que durant l’intégralité de Titanic !

Pour ses adieux, Orange is the New Black a l’air bien décidé à te faire passer par toutes les émotions que l’être humain est capable de ressentir : peur, joie, tristesse, bonheur… Le final s’annonce majestueux !

Publié le 23 mai 2019

Un teaser pour la dernière saison d’Orange is the New Black

Voici le teaser qui annonce la fin de la série culte.

Netflix a su jouer sur la corde sensible des fans…

Des plans en backstage des héroïnes qui habitent la série depuis le début, et les actrices qui prêtent leur voix a capella et tremblante d’émotion au générique si familier de la série.

Le teaser ne montre aucune image, ne révèle rien de ce qui se passera dans cette ultime saison, mais annonce bel et bien que les adieux seront poignants.

Au revoir, Orange is the New Black

Je me souviens d’avoir regardé cette série avec beaucoup de passion.

Je la trouvais novatrice, drôle, irrévérencieuse. J’adorais ces personnages, fascinants de complexité, qui permettaient de sacrées pirouettes et autres revirements de situation.

Enfin une série qui respectait à 100% le test de Bechdel !

Je porte cette série dans mon cœur et j’ai hâte de voir sa saison 7, le 26 juillet sur Netflix !

À lire aussi : Orange is the New Black saison 6 est #DispoSurNetflix !