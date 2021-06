Qui a besoin d’une séance intensive d’humour ?

Après six mois de pause, le One mad Show revient dans une toute nouvelle formule présentée par Camille Lorente, aka Queen Camille !

Stand up et musique live au One mad Show

Dans une ambiance entre le bar et le théâtre, le One mad Show de madmoiZelle invite régulièrement sur scène les comédiennes les plus drôles du stand up parisien, ainsi que des chanteuses et musiciennes.

La talentueuse Camille Lorente sera la cheffe d’orchestre de cette soirée qui se tiendra exceptionnellement sur le rooftop du Point Éphémère et bonne nouvelle : l’entrée sera gratuite !

Attention, pour se conformer aux mesures sanitaires, la réservation d’un billet et le port du masque pendant le plateau sont obligatoires.

Les artistes du One mad Show le mercredi 9 septembre

Que du beau, que du bon, que du rigolo et du kif. Cette fois, nous accueillerons sur scène :

Charlie

Morgane Cadignan

Elodie Arnould

Anissa Omri

Mélodie Lauret

À la fin, Camille demandera de la monnaie pour le « chapeau » destiné aux artistes qui auront animé la soirée. Prévoyez des billets !

One mad Show #37 Mercredi 9 septembre à 19 heures

sur le rooftop du Point Éphémère SOLD OUT // Rendez-vous en octobre ! Rejoindre l’événement Facebook

Les événements madmoiZelle pendant le covid-19

Depuis six mois, les événements de madmoiZelle sont en stand-by. En cause : la situation sanitaire liée au coronavirus… et un nécessaire principe de précaution.

Si l’envie de se rassembler pour passer un bon moment ne manque pas, hors de question pour autant de le faire dans des conditions qui risqueraient de favoriser une reprise de l’épidémie et de mettre en danger le public et les artistes.

Pour permettre à toutes et tous de profiter du One mad Show, il y aura plusieurs règles pendant la soirée :

le plateau se déroulera à l’extérieur, sur le rooftop du Point Éphémère

la réservation d’un billet est obligatoire, ceci afin de limiter le nombre de personnes sur le toit

des règles de distanciation seront mises en place pour le public

le port du masque sera obligatoire pendant le One mad Show

Le respect de ces (petites) contraintes est une condition sine qua non à l’organisation des futurs événements.

Ces artistes étaient au One mad Show

Bérengère Krief, Verino, NACH, Blanche Gardin, Irma, Marion Séclin, Camille Lorente, Shirley Souagnon, Fabien Olicard, Yacine Belhousse, Marina Rollman, Sophie-Marie Larrouy, Lolla Wesh, Ben Mazué, Kyan Khojandi, Nadia Roz, Alex Ramires, Max Bird, Klaire fait grrr, Emma Oscar, Lola Dubini, Perrine Mégret, Paul Taylor, Luciole, Emilie Gassin, Baptiste Lecaplain, Pierre Croce, Bun Hay Mean, Swann Périssé, Tania Dutel…