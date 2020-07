One Day At A Time est SAUVÉE après son annulation par Netflix !

Je le clame chaque jour de ma vie depuis que j’ai découvert cette sitcom : il faut regarder One Day At A Time !!

One Day At A Time, une comédie feel-good

One Day At A Time (ou Au fil des jours en bon vieux français) raconte l’histoire d’une famille cubaine qui vit aux États-Unis.

Reboot d’une sitcom des années 70, la série est drôle, fine, touchante, intelligente, légère et profonde en même temps, et traite de sujets de société tout à fait d’actualité.

Une perle rare dont j’aurais pu consommer 1 million d’épisodes ! Mais Netflix ne partageait pas cette merveilleuse idée et a annulé la série juste après la troisième saison…

We’ve made the very difficult decision not to renew One Day At A Time for a fourth season. The choice did not come easily — we spent several weeks trying to find a way to make another season work but in the end simply not enough people watched to justify another season. — Netflix US (@netflix) March 14, 2019

Nous avons pris la difficile décision de ne pas renouveler One Day At A Time pour une 4ème saison. Ce choix ne s’est pas fait facilement — nous avons passés des semaines à essayer de trouver un moyen pour qu’une autre saison ait lieu mais au final il n’y a simplement pas assez de personnes qui regardaient pour justifier la réalisation d’une autre saison.

Il faut sauver One Day At A Time !

Un coup dur, j’vais pas te mentir.

Pourquoi les meilleures séries partent-elles toujours en premières ?

D’après la plateforme de streaming, One Day At A Time ne générait pas assez de vues, et la saison 3 avait même failli ne pas voir le jour.

Le fandom de la série n’est peut-être pas le plus étendu, mais il sait donner de la voix, et son amour pour One Day At A Time est inconditionnel !

Accompagnés des acteurs, eux aussi très attachés au programme, les fans ont lancé une tendance sur Twitter avec les hashtags #RenewODAAT et #SaveODAAT.

Cette campagne et tous les efforts en vue de sauver la série semblaient vains… jusqu’à aujourd’hui !

One Day At A Time revient pour une 4ème saison !

Parfois les étoiles s’alignent, le soleil brille sur mon existence et de grands miracles ont lieu.

Comme quand la chaîne américaine Pop, spécialisée dans les rediffusions, a annoncé :

Vous l’avez demandé, nous livrons ! Une nouvelle saison de One Day At A Time débarque sur @PopTV ! #MoreODAAT

Oui. OUI ! OUIIIIIII !

One Day At A Time revient dès l’année prochaine !!! Et pour 13 épisodes. Le pied quoi.

Je ne connais pas Pop, mais je fais pleinement confiance au cast et aux producteurs pour faire de cette saison 4 un moment mémorable.

Le cast de One Day At A Time est aux anges

Les acteurs et membres de l’équipe ont tenu à montrer leur enthousiasme suite à cette merveilleuse nouvelle !

À commencer par Isabella Gomez, l’interprète d’Elena :

I can’t believe I’m typing this, but… we did it. YOU did it. The Alvarez family is coming back for a 4th season on @PopTV!!!!! what tHE FUCK!!!!!!!!!!!! #SaveODAAT ➡️ #MoreODAAT 🤯😭🎉💘🤪💃🏽❣️ pic.twitter.com/dZ8dbB8NmC — Isabella Gomez (@Isabella_Gomez) June 27, 2019

J’arrive pas à croire que j’écris ça mais… On l’a fait. VOUS l’avez fait. La famille Alvarez revient pour une saison 4 sur @PopTV !!!!! C’est quoi ce bordel !!!!!!!!!!! #SaveODAAT —> #MoreODAAT

Rita Moreno, l’incroyable et pétillante grande-mère de la famille Alvarez, et inoubliable Anita de West Side Story, a tenu à remercier PopTV :

#SAVEODAAT c’est de l’histoire ancienne… #MoreODAAT est à l’ordre du jour !! Merci @PopTV #ODAAT @OneDayAtATime on est de retouuuuur !!

Tout comme Justina Machado, courageuse Penelope que rien n’arrête :

Thank you @SPTV @PopTV and @CBS for believing in us, for allowing us to continue telling our stories, making a difference and representing my people . Pa’lante mi Gente #MoreODAAT — Justina Machado (@JustinaMachado) June 27, 2019

Merci @SPTV @PopTV et @CBS d’avoir cru en nous, de nous avoir permis de continuer à raconter notre histoire, à faire une différence et à représenter ma communauté. C’est parti les copains #MoreODAAT

Todd Grinnell a quant à lui partagé son enthousiasme avec la réponse la plus Schneideresque possible :

WE’RE BACK!!!!!!! ONE DAY AT A TIME found a new amazing home on @PopTV Thank you all for everything you did to make this happen. Can’t wait to keep invading the Alvarez family’s personal space. #MoreODAAT — Todd Grinnell 🦋 (@toddgrinnell) June 27, 2019

ON EST DE RETOUR !!!!!!!! ONE DAY AT A TIME a trouvé une formidable nouvelle maison à @PopTV ! Merci à tous et toutes pour tout ce que vous avez accompli afin d’arriver à cet objectif. Hâte de squatter à nouveau l’espace vital de la famille Alvarez. #MoreODAAT

Même Stephen Tobolowsky, le gentil et naïf docteur de One Day At A Time a tweeté sa joie :

And they say miracles don’t happen. From what I know … it took a village. A lot of us who work on this show and love it. And all of you who have loved this show and MADE IT HAPPEN. — Stephen Tobolowsky (@Tobolowsky) June 27, 2019

Et ils disent que les miracles n’arrivent pas. D’après ce que je sais… ça a pris un village. Beaucoup d’entre nous qui travaillons sur ce show et qui l’aimons. Et vous tous, qui aimez ce show et qui avez permis à une 4ème saison d’avoir lieu !

Qu’est-ce que je les aime ♥

Et toi ? Sur une échelle de 1 à Rita Moreno en train de danser de joie, tu te places où ?

