?️‍?Pour la journée mondiale contre l’homophobie @larafabianofficial a publié une photo que j’ai pris d’elle avec @evalongoria pour les Couples Imaginaires. Du coup ça m’a donné envie d’en publier d’autres. Faites glisser vers la gauche pour voir les 10 photos. D’autres photos à venir… . Merci @thierry_martino pour avoir permis à la photo de se faire. . ?? .For the international day against Homophobia Lara Fabian posted this picture I took of her with Desperate Housewives’s Eva Longoria. It made me want to post more. Swipe left to see them. . . . #lescouplesimaginaires #lescouplesdelarepublique #lesbians #lesbianmothers #twomoms #lesbianfamily #gaycouple #gayfamily #blackandwhite #fineart #gayrights #lovewins #lgbt #lgbtfamily #lgbtrights #gaycouple #sepia #lgbt????️‍???? #lgbt? #lgbtq #lgbtfamily #olivierciappa #larafabian #evalongoria @mattusaeurope