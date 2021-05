Orange is the New Black touche à sa fin. Demain, le vendredi 26 juillet, les prisonnières de Litchfield entameront leur septième et dernière saison au pénitencier sur Netflix.

Ce récap d’Orange is the New Black saison 6 est écrit avec une larme à l’œil en hommage à toutes mes héroïnes qui vont bientôt m’abandonner.

Récap d’Orange is the New Black saison 6 : Taystee is the new Piper

Piper Chapman, originellement le personnage principal de cette série, n’a jamais réussi à gagner mon cœur.

Elle a d’ailleurs très vite été éclipsée par les autres personnalités incroyables de la maintenant célèbre prison. Et le duo Taystee/Poussey était de loin mon préféré… Jusqu’au terrible assassinat de Poussey dans la saison 4, qui mène à la révolte des détenues dans la saison 5.

Révolte dans laquelle l’abominable Piscatella, le gardien responsable de la mort de Poussey, était retenu otage par les prisonnières. Taystee, à la fin de la saison 5, finit par le relâcher. Mais il se fait tuer par accident par un membre du CERT, qui bien sûr, blâme les détenues.

Pendant la saison 6, Taystee est la principale suspecte du meurtre de Piscatella. Pendant son procès, la jeune femme est défendue par un avocat badass, par les activistes de Black Lives Matter, et même par Joe Caputo.

Cependant, son amie la plus proche, Cindy, est manipulée et témoigne en sa défaveur pour éviter d’alourdir sa peine.

La sentence de Taystee est irrévocable : elle est déclarée coupable. Une triste dénonciation du système juridique américain particulièrement faillible quand il s’agit de juger des femmes noires.

Récap d’Orange is the New Black saison 6 : le cliffhanger de Lorna

Lorna est enceinte, et Nicky, son binôme, se mouille pour la mettre en sécurité pendant les émeutes.

Mais les dernières images de Lorna la montrent se tordant de douleur. Ne seraient-ce que des contractions annonçant une naissance, ou quelque chose de plus grave est-il arrivé à son bébé ?

Son hémorragie quand elle arrive à l’infirmerie ne présage malheureusement rien de bon…

Récap d’Orange is the New Black saison 6 : la guerre des gangs

La guerre des gangs a fait rage entre le bloc C et le bloc D, desquels Barb et Carol ont été les cheffes.

Les deux sœurs Denning sont partenaires de crime jusqu’au bout, car après avoir comploté ensemble pour assassiner leur sœur Debbie durant leur adolescence, elles sont parvenues à s’entretuer dans le combat final des cheffes de gangs.

Les autres détenues, prêtes à se faire la guerre sur le terrain de kickball, se réconcilient.

En découvrant les corps sans vie des sœurs, le gardien glisse à sa collègue qu’elle vient de gagner le jeu « Fantasy Inmate », auquel les gardiens s’adonnaient, pariant sur l’avenir des détenues avec un système de points.

En voulant dénoncer cette pratique cynique et plus que douteuse, Gloria Mendoza s’est retrouvée au SHU, y retrouvant la fabuleuse Red.

Récap d’Orange is the New Black saison 6 : le bloc Florida

Tout le monde voulait plus ou moins la tête de Frieda dans cette saison 6.

La meneuse du bloc Florida a agité les esprits de Red, et des sœurs Denning, mais c’est elle qui s’en est le mieux sortie !

Suzanne devient son alliée, mais la prisonnière expérimentée repousse Crazy-Eyes une fois que son assassin a été maîtrisé.

Suzanne noue donc une amitié très forte avec Tiffany.

Récap d’Orange is the New Black saison 6 : les sorties de prison anticipées

Alex et Piper, après d’interminables allers-retours sur l’autoroute de l’amour, ont enfin su s’unir dans un mariage made in prison.

Mais la libération anticipée de Piper et l’implication d’Alex dans la guerre des gangs pourrait bien éloigner tant physiquement que moralement les deux amoureuses dans la saison 7.

Sophia Burset, est elle aussi sortie de prison en fin de saison 6. C’est une issue douce-amer, car cette sortie fait partie d’un accord passé entre Sophia et PolyCon pour qu’elle taise les abus qu’ils lui ont fait subir en tant que femme trans.

Blanca Flores, de son côté, qui était censée être libérée en même temps que Piper et Sophia, n’a pas trouvé le chemin de la sortie. Elle est envoyée dans une prison pour immigrés, construite par PolyCon. Son compagnon, Diablo, l’attend toujours.

Alors lectrice ? Te sens-tu prête à te replonger pour la dernière fois dans l’univers de Litchfield demain sur Netflix ?

