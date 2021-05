Non, l’offre Netflix à 5 euros ne t’est pas destinée, et je suis tout aussi désolée que toi.

C’est quoi cette offre Netflix à 5 euros ?

Dans un extrait d’une lettre à ses investisseurs récupéré par BGR, Netflix a annoncé :

« Après plusieurs mois de tests, nous avons décidé de déployer un abonnement à moindre coût pour les écrans mobiles en Inde pour compléter nos abonnements existants. Nous pensons que cet abonnement, qui sera lancé à Q3, sera efficace pour faire découvrir Netflix à un plus grand nombre de personnes en Inde, et d’étendre notre service sur un marché où le revenu moyen par utilisateur payant est faible (inférieur à $5). »

Netflix reste vague quant à l’éventualité de développer cet abonnement ailleurs qu’en Malaisie, où il a déjà été testé, et qu’en Inde.

Pour l’instant, l’objectif reste de conquérir un nouveau territoire, et non de populariser ce nouvel abonnement exclusivement mobile, avec une qualité réduite à 480p.

Pourquoi l’offre Netflix ne vient pas en France ?

Si beaucoup de médias s’emballent et spéculent sur une possible offre de ce type en France, j’ai du mal à en être convaincue. La stratégie de Netflix en France a plutôt tendance à hausser les prix.

Certes, l’offre qui se prépare à concurrencer la plateforme est impressionnante, et la liste des petites nouvelles à vouloir se lancer s’allonge de jour en jour. La menace Disney+ avec tous ses contenus Marvel pourrait, entre autres, faire trembler Netflix et ses consœurs.

Cependant, je ne pense pas que brader les offres fasse partie du plan de Netflix pour contrer l’attaque des nouvelles plateformes. En plus, l’utilisation sur mobile de la plateforme reste bien plus limitée en France qu’en Inde. En effet, l’accès au matériel informatique y est bien moins facile, à cause d’un pouvoir d’achat moindre et peu réparti.

Après, il est toujours possible que Netflix crée une offre française mobile, destinée aux petits porte-monnaie !

Et toi lectrice, tu consommes des contenus Netflix sur ton portable ? Tu t’abonnerais à une version peu chère et uniquement mobile de Netflix ?

