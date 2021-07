Le fumet de chatte peut varier selon ton état de santé, de sudation, et finalement, la propre petite personnalité de ton vagin. Voici un guide pour reconnaître, à l’odeur, si tout va bien en bas.

— Publié le 10 juillet 2019

Non, ta chatte n’est pas censée sentir la fleur des champs.

Chaque entrejambe a sa fragrance propre, qui n’est ni neutre, ni parfumée à la pêche, ni problématique en soi malgré ce que les fabricants de déo pour vulves aimeraient nous faire croire.

Ta chatte a une odeur, et c’est normal

L’odeur de ta vulve personnelle fait partie de qui tu es, et il est normal que cette partie de ton corps dégage une senteur légèrement musquée quand tout va bien pour elle.

Cette odeur peut varier si tu fais du sport, si tu transpires, selon le moment de ton cycle, selon l’étanchéité de ta lingerie, mais aussi à cause de certaines maladies et Infections Sexuellement Transmissibles (IST).

Si une fragrance émanant de ton intimité te paraît franchement déplaisante, anormale, et/ou qu’elle s’accompagne de sécrétions inhabituelles, c’est peut-être que ton corps essaie de te dire quelque chose !

Voici 5 cas dans lesquels il peut être utile de consulter un médecin.

Odeur du vagin : quand ta vulve sent le poisson

Si ton slip sent la marée basse, c’est peut-être que tu souffres d’une vaginose, une infection bénigne qui se traite avec des antibiotiques.

La vaginose apparait lorsque la flore bactérienne de ton vagin est déséquilibrée.

Il est possible d’avoir une vaginose sans présenter de symptômes apparents, mais le plus souvent, l’odeur de poisson s’accompagne de sécrétions mousseuses grises ou blanches et de démangeaisons.

Odeur du vagin : quand ta vulve sent la levure

Autre variante gourmande des odeurs de vulve possible : un fumet proche du pain ou de la bière qui peut trahir la présence d’une mycose.

S’il est normal d’avoir des levures et des champignons sains dans la bouche, les intestins ou le vagin, leur prolifération peut provoquer une infection à traiter avec des antifongiques.

Au niveau vaginal, cela s’accompagne souvent des pertes blanches épaisses, genre fromage blanc. Sweet.

Odeur du vagin : quand ta vulve sent le moisi

Si ton entrejambe dégage une odeur aigre, acide ou de rassis, tu as peut-être un trichomonas, un parasite sexuellement transmissible qui provoque une infection bactérienne appelée trichomonase.

C’est l’IST la plus répandue au monde avec 143 millions de nouveaux cas par an d’après l’OMS.

Elle se soigne avec des antibiotiques, mais comme la plupart des IST, elle ne déclenche souvent aucun symptôme, c’est pourquoi mieux vaut se protéger et se faire dépister.

Odeur du vagin : quand ta vulve sent l’oignon

Il est possible de se retrouver avec une teucha qui sent l’oignon ou l’ail après avoir consommé ces aliments.

Dans ce cas, il s’agit simplement de ton odeur corporelle qui peut varier selon ton mode de vie (et ton alimentation notamment), tout comme ton pipi peut sentir l’asperge quand tu manges des asperges.

Comme l’explique le Dr Debora Nucatolah, Directrice des Services Médicaux de la Fondation du Planning Familial américain, à Teen Vogue, le fait que l’urètre, l’orifice vaginal et l’anus soient proches peut créer des confusions.

Donc une odeur qui te semble provenir de ta vulve peut venir de l’un de ces orifices voisins.

Au bout de 24 à 48h, ton urine et tes sécrétions retrouveront leur odeur habituelle. En attendant, tu peux prendre une douche !

Odeur du vagin : quand ta vulve sent la viande avariée

Concluons ce festival olfactif par l’odeur carnée qui peut se dégager de ton vagin.

C’est un cas dans lequel il est recommandé de consulter un docteur au plus vite, car cela peut signifier par exemple que tu as oublié un tampon il y a quelques jours déjà…

Un professionnel de santé pourra t’aider à le déterminer, à retirer le tampon si c’est le cas et te prescrire un traitement complémentaire si nécessaire !

Voilà, tu sais tout sur les odeurs de chatte. Ne me remercie pas : c’est mon travail.

