Publié le 19 juin 2019

Nus & Culottés a repris le 20 juilet 2020 !

Sache donc que je serai chaque lundi à 20h50 devant France 5 en train de rire, pleurer, de me dire que oui, putain, les humains ça peut être cool des fois.

Nus & Culottés, c’est quoi ?

Nus & Culottés, c’est une émission produite par Bonne Pioche et diffusée depuis 8 ans sur France 5 chaque été.

On peut y suivre les aventures itinérantes de Nans Thomassey et de Guillaume Mouton (Nans et Mouts).

À chaque épisode, la mécanique est la même : ils partent du milieu de nulle part, complètement nus, armés d’une GoPro cachée dans un baluchon à carreaux et de quelques caméras d’appoint pour filmer les plans plus larges.

Ensuite, ils se fixent un objectif ou un rêve (souvent insolite) comme boire un thé avec un Lord en Angleterre, construire un igloo dans la montagne, voir une aurore boréale en Islande ou encore voler en montgolfière…

Oui, les mecs vivent de sacrées aventures à chaque fois !

Nus & Culottés, à poil et sans argent

Les deux jeunes hommes partent sans argent : ils vivent et voyagent grâce au troc et à la générosité des personnes rencontrées sur leur route.

La première mission qu’ils rencontrent est celle de se vêtir, pour ne pas effrayer ou choquer les gens (quand tu vois deux mecs avec un slip en fougères au bord de la route, t’as moyen envie d’aller leur parler ou de leur payer le café).

Ils commencent souvent habillés de bouts de bâches, de branches et de ficelles assemblés en pagne avant de trouver des fringues plus standard.

Pourquoi j’adore Nus & Culottés

J’ai découvert cette émission au lycée, et depuis je n’ai pas décroché ! J’ai vu tous les épisodes au moins trois fois et j’attends chaque nouvelle saison avec impatience.

Chaque épisode, c’est du concentré de love pur, de rencontres, d’anecdotes de voyage folles et de grandes leçons d’humanités.

On découvre des gens qui n’ont pas toujours beaucoup de moyens mais qui sont capables d’une générosité incroyable et tellement touchante, on y croise des mafieux, des étudiants, des gens heureux, des moins heureux, des personnes âgées…

On y découvre le monde et ses habitants, qu’on a souvent peur de rencontrer ou de côtoyer de trop près dans une société que je trouve de plus en plus individualiste.

Après chaque épisode, c’est la même chose, j’ai envie de sortir de ma maison, de taper la causette à tout le monde et de faire des câlins à tous mes voisins (même les vieux et chiants) !

Nus & Culottés m’a inspirée

Le mode de voyage de Nus & Culottés m’a marquée et beaucoup inspirée.

Partir toute nue et sans une thune, c’est quand même beaucoup pour moi, mais faire du CouchSurfing, voyager en stop et troquer un service contre un beau dessin, ce sont des choses que je fais et que j’ai faites !

À chaque fois, j’ai fait des rencontres merveilleuses et vécu des aventures parfois assez folles… Mais ce sera pour un autre article !

Nus & Culottés, saison 8

En attendant que les épisodes de la saison 8 sortent au fil de l’été, tu peux rattraper tout Nus & Culottés sur YouTube !

Voici aussi de quoi te mettre l’eau à la bouche et te planter devant France 5 :

On s'est donné à fond pour rencontrer M comme le prouve cet extrait. Mais y sommes-nous arrivé d'après vous? Et si oui, a-t-il accepté de nous faire monter sur scène pour chanter avec lui devant des milliers de personnes ?▶︎ Réponse ce soir à 20h50 sur France 5 suivi de l'épisode Objectif Ibiza. Publiée par Nus et Culottés sur Lundi 20 juillet 2020

Je vais finir cet article par le credo de ces doux dingues :

Rien ne sert de courir, il faut partir à poil !

