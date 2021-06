En partenariat avec Les Nuits Secrètes (notre manifeste)

Parmi ma sélection de festivals pour l’été 2019, je te parlais des Nuits Secrètes qui a lieu à Aulnoye-Aymeries du 26 au 28 juillet prochain !

J’ai deux bonnes nouvelles pour toi : j’y serais pendant les trois jours et surtout madmoiZelle te fait gagner ton pass 3 jours + ton pass camping pour cette 18ème édition du festival.

Découvre la part de mystère du festival Les Nuits Secrètes

J’ai donc la chance de venir passer trois jours aux Nuits Secrètes, et ce que j’attends, c’est les surprises qui s’y cachent.

En plus de la programmation déjà annoncée du festival (dont je te parle ci-dessous), Les Nuits Secrètes se démarquent avec les parcours secrets.

Si tu es curieuse comme moi, ça devrait te plaire ! Tu embarques dans un bus pour une destination mystérieuse et assiste à un concert surprise… tu découvriras qui joue quelques minutes seulement avant le début du live.

Les lieux ont l’air tous aussi cool les uns que les autres : regarde-moi la beauté de ce décor !

Si tu es motivée pour te lever aux aurores, tu peux même voir un concert dès 5h30, le samedi matin. J’avoue que ça me tente grandement. Tu viens prendre un bus à l’aveugle avec moi ?

Les Nuits Secrètes, un festival éclectique

Ce qui me fait plaisir avec la programmation des Nuits Secrètes, c’est qu’il y en a pour tous les goûts.

Et comme je suis une personne qui aime plein de styles musicaux différents, j’aime pouvoir me balader de scène en scène pour changer d’univers.

Cette année, si tu aimes le rap français, tu vas être servie : de Roméo Elvis à Columbine en passant par les chouchous de Mymy, Nekfeu (qui fait son grand retour) et Odezenne.

La pop indépendante française y a aussi sa place avec Flavien Berger, Pépite ou encore les inclassables Salut C’est Cool !

Si tu préfères le rock, tu aimeras peut-être le rock psyché et afro de Golden Dawn Arkestra, les britanniques complètement barrés de Fat White Family ou encore The Psychotic Monks.

Last but not least, les musiques électroniques ne sont pas en reste : je te conseille d’aller voir Molecule, Thylacine, Paul Kalkbrenner encore la DJ et productrice Onyvaa !

Quand tu auras trop chaud à force de danser, rendez-vous à la piscine pour se rafraîchir en musique !

Dis-toi que ça ce n’est qu’un tout petit bout de la programmation ! Je te conseille de faire un tour sur le site du festival pour te faire une idée plus complète.

Gagne ton pass pour les Nuits Secrètes

Pour cette nouvelle édition du festival, tu es invitée à passer trois jours à Aulnoye-Aymeries pour profiter du son. Si tu te demandes où se trouve Aulnoye-Aymeries, c’est tout à côté de la frontière belge, à une heure de Lille et deux heures de Paris.

madmoiZelle te fait gagner un pass pour les 3 jours et 3 nuits au camping du festival !

Attention, précision importante : tu dois te débrouiller pour venir et repartir du site des Nuits Secrètes.

Fais-moi signe si tu as déjà tes places pour le festival, histoire qu’on s’y croise !

