Nudestix, c’est une marque américaine de maquillage en vente chez Sephora avec laquelle j’étais peu familière jusqu’à il y a quelques jours.

J’ai eu l’opportunité d’interviewer sa co-fondatrice, Taylor Frankel, qui m’a tout de suite donné envie de te la faire découvrir.

Nudestix, une entreprise familiale fondée par trois femmes

Nudestix est née de la famille Frankel, et en particulier de trois femmes : Jenny, la maman, et ses deux filles Ally et Taylor. À l’époque, Taylor n’avait que 17 ans et Ally 14.

Taylor en a aujourd’hui 23, et elle me parle avec passion de cette entreprise dont elle est la co-fondatrice. Elle gère en particulier le côté marketing et social de la marque (événements, réseaux sociaux…).

Je lui ai donc posé quelques questions sur son rapport aux produits Nudestix, car qui est mieux placée que Taylor Frankel elle-même pour te faire découvrir la marque ?

Tout ce qu’il faut savoir sur Nudestix

La beauté vue par Nudestix

Quand j’ai demandé à Taylor de me décrire sa marque en quelques mots, elle m’a répondu :

« Beauty for real life. » (« Le maquillage pour la vraie vie. »)

Le but de cette marque est donc de s’adresser aux meufs de la vraie vie, avec un maquillage multi-usage, naturel et pas prise de tête pour être la « meilleure version de soi-même ».

Taylor m’a expliqué que pour autant, elle comprenait et respectait tout à fait le choix de certaines personnes de porter du maquillage très couvrant. Pour elle, Nudestix offre simplement une alternative, un entre-deux, et ce pour toutes les carnations.

« Le maquillage, ce n’est pas forcément tout ou rien. »

Les différents produits de la marque

La grande majorité des produits de la marque sont sous forme de crème. J’ai donc demandé à Taylor ce qui lui plaisait tant dans les produits crème.

« Je trouve que les produits crème sont très naturels sur la peau. (…) Les crèmes se fondent à la peau, alors que les poudres restent à sa surface. Donc si tu as une peau avec de la texture, une peau mature ou avec de l’acné, la poudre va mettre l’accent là-dessus. Les crèmes sont beaucoup plus flatteuses sur tous les types de peau selon moi. »

Elle a également justifié ce choix de texture par la facilité d’utilisation des produits Nudestix, qui sont destinés à des femmes qui n’ont pas forcément le temps de se maquiller.

J’ai ensuite demandé à Taylor de me parler du produit qu’elle aime le plus dans sa marque, et elle a choisi les Nudies. Il s’agit d’une gamme de blushs, bronzers et highlighters en stick avec embout pinceau intégré.

Stick yeux, joues et lèvres Nudies, Nudestix, 28,50€

« Ce sont des produits 3-en-1, on peut les porter en tant que blush, fard à paupière ou sur les lèvres. Ils sont super faciles d’utilisation, ils se fondent dans la peau et sont flatteurs sur toutes les carnations. Moi, quand je suis en retard le matin parce que j’ai appuyé sur « Snooze » trop de fois sur mon réveil, je prends un Nudie, je m’en mets partout, et c’est bon je peux partir ! »

Le mot de la fin, par Taylor Frankel

Comme Taylor est une femme qui s’est lancée dans l’industrie de la beauté très jeune, je lui ai demandé quel était son ressenti par rapport à sa situation.

Elle m’a raconté avec beaucoup d’humilité qu’elle avait eu la chance d’être élevée par une femme indépendante qui l’a faite tomber dans le milieu de la beauté très tôt.

Pour Taylor, sa mère et sa sœur, co-fonder Nudestix leur est apparu comme une évidence, et le soutien que Taylor trouve quotidiennement auprès d’elles rend finalement son expérience de jeune business woman plus facile !

Pour finir, je lui ai demandé si elle pouvait donner un conseil aux jeunes femmes qui entendraient parler d’elle, et voici ce qu’elle m’a répondu :

« Prends ce qu’il y a de bon dans ce qui t’entoure, et essaie d’être la meilleure version de toi-même. (…) Ce n’est pas grave de ne pas savoir, et je pense qu’on grandit dans les situations inconfortables, donc n’aie pas peur ! »

Tu connais Nudestix, toi ? Qu’est-ce que tu penses de cette marque ?

