Yseult et Claire Laffut ont sorti une petite bombe musicale qui a redonné à Louise un boost de confiance en elle et de sexyness !

Vendredi 12 juillet est sorti le titre Nudes de Claire Laffut et Yseult, j’ai accroché dès les teasings sur les réseaux sociaux.

Et bien sûr, j’ai passé le week-end à l’écouter !

Nudes, la chanson qui booste ma confiance en moi

Ça fait trois jours que j’écoute ce son EN BOUCLE.

Cette mélodie entraînante, ces paroles qui sentent bon le soleil m’ont accompagné chaque seconde.

Quand je marche dans la rue, je me dandine en les écoutant prôner l’amour de soi et de son corps.

Car pour faire des nudes tout l’été, il faut déjà commencer par se kiffer.

À défaut d’envoyer des nudes, j’ai dansé sur ce titre, en culotte dans ma chambre.

Je me sentais sexy et ça m’a fait plaisir de retrouver mon modjo, même si c’était juste entre moi et moi. Ça m’a suffit, en fait !

Merci Yseult et Claire Laffut pour ce boost de confiance grâce à Nudes.

