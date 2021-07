Les nouveaux emojis de 2019 viennent enfin d’être dévoilés ! De quoi enrichir ton vocabulaire.

Un emoji vaut mille mot, comme disait absolument personne.

En tout cas, tu vas pouvoir en raconter des choses, avec les 230 nouveaux pictogrammes qui intégreront ton téléphone d’ici la fin de l’année.

— Mise à jour du 18 juillet 2019

Les 230 emojis de 2019 révélés hier

À l’occasion de la Journée mondiale des emoji (oui oui), le Consortium Unicode, qui gère le catalogue des pictogrammes, a révélé l’ensemble des nouveaux symboles qui intégreront progressivement tes appareils, de la rentrée 2019 jusqu’à la fin de l’année.

Plus inclusifs, les nouveautés comptent notamment une infinité de combinaisons de couples différents, ainsi qu’une goutte de sang, petite consolation pour toutes celles qui rêvaient d’un emoji tampon…

Les utilisateurs d’Android 10 Q verront débarquer 65 nouveaux emojis, dont le bonhomme qui baille, un flamant rose, une plaquette de beurre ou encore un cerf-volant.

— Publié le 6 février 2019

À quoi ressembleront les nouveaux emojis de 2019 ? La liste complète a été validée !

Les nouveaux emoji de 2019

De nouveaux animaux comme la loutre ou le flamant rose, des emojis plus inclusifs pour les personnes en situation de handicap ou non-binaires, des nouveaux aliments comme l’ail ou le beurre…

Ce sont 230 nouveaux emoji qui constituent la liste validée par l’Unicode Consortium pour 2019. Les voici, dans un design temporaire imaginé par Emojipedia :

Nous ne savons pas encore quand ces emoji seront ajoutés aux différents claviers. Mais moi j’ai hâte d’utiliser le beurre et l’ail, mes deux passions !

Les nouveaux emoji de 2018

Mise à jour du 31 octobre 2018

Les emoji roux ne sont pas les seules nouveautés du jour : un nounours mignon, un cygne, une pièce de puzzle ou encore un perroquet s’ajoutent à vos claviers.

Pour les obtenir, il suffit de mettre à jour votre iPhone vers iOS 12.1 ! Je ne sais pas comment ça se passe pour Android par contre… vous me tiendrez au courant ?

Emojis 2018 : les 157 nouveautés

Le 9 février 2018

Unicode a dévoilé une nouvelle mise à jour pour les emojis 2018 : 157 nouveaux emojis pourraient bientôt voir le jour dans ton téléphone.

Comme dirait Scar : « Soyez prêtes » parce que ça envoie du bois.

Apple, Androïd, Facebook et autres développeront chacun leurs designs à partir de cette liste, et le site Emojipedia a imaginé à quoi pourraient ressembler tous les nouveaux emojis chez iOS.

Ils ont réalisé des design proches de ce à quoi Apple nous a habituées.

Autant certains me semblent utiles et pertinents… autant je me demande bien à quel moment je vais utiliser un emoji ballerine.

Les chaussures de marche, ça fait sens pour faire un rébus randonnée par contre.

Emojis 2018 : bientôt des emojis roux ?

Depuis le temps qu’on en parle, les emojis roux pourraient ENFIN exister.

Design non définitif imaginé par Emojipedia

La rousseur va enfin avoir son heure de gloire sur les emojis !

Aussi, les chauves seront (peut-être) représentés. Ce qui veut dire qu’on pourra bientôt mettre l’emoji chauve au lieu d’écrire Fab. Ce qui fait gagner deux caractères dans un message… Comme quoi, la vie nous offre vraiment des cadeaux merveilleux.

Les cheveux bouclés aussi auront leurs emojis !

Design non définitif imaginé par Emojipedia

Du coup, quand est-ce qu’on aura les emojis aux cheveux pastel ou poivre et sel ?

Emojis 2018 : de nouveaux animaux pourraient faire leur apparition

LAMA IS THE NEW LICORNE. J’ai hâte de pouvoir les mettre partout dans mes messages, même sans aucun rapport. Car j’aime les lamas.

Design non définitif imaginé par Emojipedia

Le raton laveur fait un peu peur, mais au moins, il est existe. Ce bon vieux Meiko doit être fier comme un paon (TU L’AS ?).

Bien sûr, il en reste plein d’autres à découvrir sur le site d’Emojipedia.

On espère les voir arriver en août ou septembre 2018, une fois qu’Unicode aura sorti la mise à jour et que les développeurs et graphistes auront finalisé les designs définitifs des emojis.

