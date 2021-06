Oui c’est bientôt le bac ! Mais aussi bientôt l’été…

Pour éviter que tu ailles te transformer en écrevisse en passant tes journées à la plage, Netflix sort ce mois-ci un catalogue bien fourni, avec des séries, des films et des docu qui vont t’en mettre plein les mirettes !

Les séries qui entrent au catalogue Netflix en juin 2019

The 100, saison 5, le 1er juin sur Netflix

Six ans et quelques jours après les évènements de Praimfaya, le dernier épisode de la saison 4, The 100 retrouve Clarke et Madi, alors qu’elles aperçoivent un vaisseau de prisonniers atterrir sur la Terre.

S’agit-il d’alliés ou de nouveaux adversaires à affronter dans le combat pour vivre sur Terre ?

Black Mirror, saison 5, le 5 juin sur Netflix

Après ce qui paraît une éteeeernitéééé, Black Mirror, série phare de la plateforme rouge et noire, signe son grand retour avec une saison 5 très attendue.

Plus que quelques jours à patienter… courage !

Les Chroniques de San Francisco, mini-série, le 7 juin sur Netflix

20 ans après avoir quitté San Francisco pour poursuivre sa carrière, Mary Ann (Laura Linney) est de retour dans la « Fog City ». L’occasion pour elle de retrouver les excentriques habitants du 28 Barbary Lane, dont Shawna, sa fille (Ellen Page).

Jinn, le 13 juin sur Netflix

Jinn, la première série en langue arabe de Netflix, se déroule à Amman, la capitale de la Jordanie.

Elle raconte les aventures d’un groupe d’adolescents qui va tenter de sauver le monde avec l’aide d’un jinn, une créature surnaturelle dotées de pouvoir.

En gros, le génie dans Aladdin.

Hâte de découvrir cette première saison !

Jessica Jones, saison 3, le 14 juin sur Netflix

La super-héroïne la moins aimable de tout Hell’s Kitchen revient le 14 juin sur Netflix pour une troisième et ultime saison de Jessica Jones.

Dark, saison 2, le 21 juin sur Netflix

La saison 2 de cette excellente série allemande sortira le 21 juin sur Netflix. L’occasion de te triturer le cerveau avec un thriller fantastique qui questionne les notions d’espace et de temps.

Une bonne nouvelle pour Alix qui n’en pouvait plus d’attendre la saison 2 de Dark.

Crazy Ex-Girlfriend, saison 3, le 24 juin sur Netflix

Plus sombre que les précédentes, la saison 3 de Crazy Ex-Girlfriend ne se départie cependant pas de son humour, ingrédient clé de son succès !

Glee, saison 1 à 6, le 30 juin sur Netflix

Doooon’t Stop Believiiing

Mes Gleeks sûrs vont être en-chantés (lol) car ce n’est pas une, pas deux, ni même trois saisons qui débarquent cet été sur Netflix, mais bien l’intégralité de la série !

Et aussi…

Happy !, saison 2, le 5 juin

3%, saison 3, le 7 juin

Designated survivor, saison 3, le 7 juin

Charité at war, le 14 juin

Ad vitam, le 21 juin

Mr Inglesias, le 21 juin

One Strange Rock, saison 1, le 25 juin

Zoo, saison 3, le 29 juin

Les films qui entrent au catalogue Netflix en juin 2019

Marvel Ant-Man, le 1er juin sur Netflix

Dès aujourd’hui, le plus chill (et le plus petit) des Avengers rejoint ses camarades Iron Man et Hulk sur la plateforme de streaming !

Pitch Perfect 2, le 2 juin sur Netflix

Dans ce deuxième volet de Pitch Perfect, les Bellas de Barden quittent les États-Unis et se rendent à Copenhague pour une nouvelle compétition d’acapella, dernière chance pour sauver leur honneur suite à leur dernier scandale en date.

Murder Mystery, le 14 juin sur Netflix

Alors qu’ils profitent de vacances en Europe, Jennifer Anniston et Adam Sandler deviennent les principaux suspects dans une enquête lorsqu’un milliardaire (Luke Evans) est assassiné sur son yacht.

Shaft, le 28 juin sur Netflix

Cette suite des films Shaft de 1971 et 2000 signe le retour de Samuel L. Jackson dans le rôle du légendaire détective. revient dans la vie de son fils, expert en cybersécurité au FBI, pour enquêter sur la mort d’un ami.

Elisa et Marcela, le 7 juin sur Netflix

Inspiré d’une histoire vraie, Elisa et Marcela retrace l’histoire d’Elisa Sánchez Loriga, une Galicienne se faisant passer pour un homme afin d’épouser celle qu’elle aime, Marcela Gracia Ibeas.

À regarder avec un paquet de mouchoirs à portée de main.

I am mother, le 7 juin sur Netflix

Dans un futur où l’humanité a été presque totalement éradiquée, une jeune fille est élevée par « Mother », une droïde. Mais le jour où elle rencontre une survivante, tout bascule.

I am mother signe un thriller fantastique qui se questionne ce que signifie être humain, et sur la place que les robots occuperont dans notre futur.

Et aussi…

Hannibal Lecter : Les origines du Mal, le 1er juin

Sisters, le 4 juin

The Boss, le 4 juin

Warcraft : le commencement, le 11 juin

Beats, le 19 juin

Angry Birds : le film, le 19 juin

Jaoon kahan bata ae dil, le 21 juin

Boule & Bill, le 27 juin

Les documentaires qui entrent au catalogue Netflix en juin 2019

Rolling Thunder Revue, A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, le 12 juin

Dans ce documentaire où vérité et mythe se confondent, Martin Scorsese revisite la tournée Rolling Thunder Revue de Bob Dylan durant l’automne 1975.

The Chef Show, le 7 juin

Un show de cuisine animé produit et animé par Jon Favreau ? Ça se passe à partir du 7 juin sur Netflix !

The Black Godfather, le 7 juin

Qui se cache derrière The Black Godfather ?

Le document retrace la légende de Clarence Avant, célèbre entrepreneur, producteur de films et président de maison de disques afro-américain.

Et aussi…

Les meurtres d’Alcàsser, le 14 juin

Des vies en suspens, le 14 juin

Une démocratie en danger, le 19 juin

Délit de preuve, le 28 juin

