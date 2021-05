Le 24 mars 2017

Ah les dimanches des beaux jours, quand on partait avec notre sac de pain pour nourrir les canards… Hé bien sachez que si vous avez fait ça, vous aviez tort.

Je sais, ça fait un choc.

Avec le retour du soleil, il est temps de prendre conscience que les canards, aussi choux et rigolos soient-ils, n’ont pas besoin de nous afin de se nourrir. En fait, ils se passeraient bien de notre aide.

Comme beaucoup de nourriture conçue par les humains pour les humains, le pain n’est vraiment pas adapté à l’estomac des canards. Par temps chaud, cet aliment peut très vite moisir et devenir dangereux pour leur système digestif.

En plus, la composition nutritive du pain n’est pas faite pour les besoins des canards. D’ailleurs sachez que les aliments humains sont la plupart du temps non adaptés pour les animaux.

Pour les chats par exemple, ils sont trop riches en sel, un composant qu’ils digèrent très mal. Pensez-y avant de donner un petit bout de jambon à votre minou d’appartement !

Après, s’ils nous piquent notre jambon… C’est pas notre faute hein !

Ils sont pas cons les canards : une fois qu’ils ont compris où était la bouffe, ils vont pas aller ailleurs. Du coup, ça engendre plein de soucis au niveau de leur comportement.

Avec le temps, ils vont associer les humains à la nourriture. SAUF QUE vous pensez aux chasseurs, qui n’ont pas vraiment l’intention de leur donner du pain ?

En plus, les oiseaux vont se regrouper en masse près des points où les humains donnent à manger.

Et une trop grande concentration de spécimens au même endroit a pour conséquence une multiplication des maladies et une dégradation de l’habitat.

Finalement, comme beaucoup d’animaux sauvages, les canards peuvent se nourrir seuls et n’ont pas besoin de nous. En fait, ils s’en sortent même mieux sans nous.

Mais je peux comprendre ce besoin d’être au contact des animaux, de pouvoir les observer, d’avoir un certain lien avec eux. Toute nourriture n’est pas mauvaise à leur donner, mais en petite quantité !

Petit rappel utile en ce qui concerne les canards ! (Et n'oubliez pas que si l'Internet sur nos téléphones peut servir à un truc, c'est bien pour savoir en promenade si on peut donner du pain ou non aux animaux.) pic.twitter.com/mG0MTqUGCz

— Sophie Barel (@Sophiebarel) July 28, 2019