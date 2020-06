Norman est papa et parle de son bébé en vidéo !

Norman parle de son bébé dans une nouvelle vidéo Le 21 juin 2019 Trois mois après avoir annoncé sa toute récente paternité (lire ci-dessous), Norman a sorti une nouvelle vidéo sur… la vie avec un bébé, pardi ! Y en a encore qui pensent que l’annonce était fake ? Haha !

Norman est papa !

Le 29 mars 2019

T’es là, tu fais ta petite routine, tu manges un banh-mi à 15h25 un vendredi parce que c’est la vie que tu as choisie de mener, et puis tu tombes sur un tweet qui dit que Norman Thavaud est papa.

Sur le tweet, y a un lien, donc tu te dis, eh oh ! On me la fait pas à moi, surtout à 3 jours du 1er avril ! Je vais aller vérifier mes sources avant de m’enflammer !

EH BAH ÉCOUTE : NORMAN EST PAPA C’EST LUI QUI L’A DIT ET J’PENSE PAS QUE C’EST UNE BLAGUE.

Il vient de l’annoncer dans une vidéo au titre trompeur, qui fait croire à un sketch comme il en fait d’habitude : Norman — Dépenser de l’argent (thune, fric, moula…)

Pardon, je me corrige : Norman est PRESQUE papa ! Il a profité des derniers moments avant la naissance pour annoncer cette grande nouvelle à tout le monde.

Norman est papa, et ça va l’occuper pas mal

Norman explique vouloir se consacrer pleinement à sa nouvelle vie, et donc prendre moins de temps pour produire du contenu sur YouTube.

Ça se comprend aisément — c’est une forme de congé paternité au final !

Le vidéaste explique aussi être en pleine création de son second spectacle, et d’ailleurs si tu veux le voir sur scène ça se passe au Paname Art Café de Paris.

Norman est papa, le coup de vieux putain

Franchement, cette vidéo arrive dans le top 3 des coups de vieux que la vie m’a mis dans la gueule, juste après la fois où une collégienne m’a appelée « Madame ».

Norman fait partie du paysage culturel depuis si longtemps que j’en ai presque oublié qu’il vieillit… comme moi !

Allez je retourne compter mes cheveux blancs et je souhaite bien sûr plein de bonheur, de bébé qui dort et de couches pas trop pleines à Norman et sa petite famille.

Norman.

Papa.

J’vous jure.

La vie est pleine de surprises.

