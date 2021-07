Le 17 août 2018

Nina est passée à la rédaction il y a quelques semaines pour parler de ses fringues dans un Street Style spécial zéro déchet.

En la recontactant elle m’explique qu’elle s’est toujours sentie concernée par la protection de l’environnement et essaie chaque jour d’adapter son comportement pour limiter ses déchets.

Elle raconte :

« Cela fait 5 ans que je suis vraiment à fond dans l’écologie et la réduction des déchets, et de mon empreinte carbone. »

Elle l’a fait en transformant son rapport à la mode, en changeant de régime alimentaire et elle aspire à s’améliorer encore et encore dans ce mode de vie.

« Je me suis beaucoup documentée sur Internet, en lisant des articles, des bouquins sur le sujet. J’ai même suivi une formation en éco-geste il y a 3 ans avec l’association Spirit, » ajoute-elle.

Elle poursuit :

« Je suis maintenant apte à conseiller les gens sur les gestes à adopter pour consommer de manière plus écologique, dans leur maison cela peut-être sur l’isolation par exemple. »

L’autre habitude qui vient agrémenter son quotidien, c’est le ramassage des déchets qu’elle croise, peu importe où.

C’est déjà super si chacun et chacune peut ramasser un déchet rencontré sur la route. »

La jeune belge de 26 ans essaie de le faire tous les jours, et ce depuis 5 ans.

Et cet été, elle a rejoint le mouvement de son ami Benjamin Carboni nommé #CleanWalker (union de deux mots anglais qui signifient « nettoyer » et « marcher »).

Le principe : sensibiliser tout le monde à ramasser les déchets qui jonchent les sols lors de leurs balades.

Depuis le début du mois d’août, Nina s’efforce de le faire chaque jour au moins 30 minutes sur la plage de La Panne, une station balnéaire en Belgique.

« Je pars en vacances à La Panne depuis plus de 20 ans et comme ce n’est pas très grand et que je vais chaque année au même endroit sur la plage, je connais beaucoup de personnes sur place. »