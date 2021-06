Te laves-tu les jambes sous la douche ?

Sur Twitter, cette question a priori peu pertinente divise bel et bien les foules, entre la team qui s’astique effectivement le cuissot et… les autres.

Un récent sondage Twitter a mis à jour une scission hygiénique de taille.

Son auteur a innocemment demandé aux internautes s’ils se lavaient les jambes sous la douche, et si 80% ont confirmé le faire, 20% des répondants ont décidé que c’était tout à fait optionnel.

Do you wash your legs when you take a shower?

De keuwa ? Environ 160 000 personnes ont donc confessé qu’elles limitent leur toilette au haut du corps jusqu’à l’entrejambe et font l’impasse sur la partie inférieure qui comprend, je le rappelle, LES PIEDS.

Une prise de position radicale qui a secoué l’Internet avec des arguments plus ou moins convaincants.

Face aux réactions outrées des laveurs de jambes, les grévistes des membres inférieurs ont tenté de justifier leur choix de vie marginal.

Le problème mec, c’est que tu rentres sous la douche pour ne laver que 50% de ton corps !

Mais il apparaît que les partisans du non-lavage de quilles ont une foi solide en l’attraction terrestre :

I missed the debate yesterday but I feel like you don’t really need to wash your legs, you wash your top 3/4 and the soap and water runs down. Unless you’re just extraordinarily dirty for some reason,

— SMOKE MEAT EVERYDAY (@PizzaAndWhiskey) May 10, 2019