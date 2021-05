J'ai 25 ans et je n'ai pas d'amis. Je n'en ai eu que 2 au cours de ma vie, et c'était hyperfusionnel, au point de devenir étouffant, résultat, les deux ont pris leurs distances. On ajoute à ça de mauvaises relations avec ma famille ( à mon grand désarroi), pas de travail donc pas de collègues, vie amoureuse inexistante, et bien il ne reste plus grand chose... Je ne suis pas sûre des causes de ce vide social... j'ai toujours été une intello timide et bizarre, en gros pendant toute ma scolarité, c'était la honte d'être vue avec moi... Du coup j'ai perdu confiance en moi et je depuis l'adolescence, je suis rentrée dans le cercle vicieux de l'auto-dépréciation... Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que je n'étais pas faite pour être intégrée, que j'allais finir par être rejetée de toutes façons, alors pourquoi essayer? J'essaie de sortir de ce schéma de penser mais c'est difficile... Comme j'ai peur d'être rejetée, j'ai du mal à être spontanée quand je parle aux autres, et ça se voit clairement que je suis gênée, ce qui met les autres mal à l'aise. Et puis, je pense que j'ai longtemps eu tendance à me complaire dans la solitude et à me plonger dans la passivité plutôt que de chercher activement des relations sociales...



En vérité, ça ne m'étonne pas qu'un tel pourcentage de jeunes se sentent seuls au monde... Je suis jeune, en bonne santé, physique et mentale, j'ai beaucoup voyagé ( je change de pays chaque année), je viens d'un milieu protégé et aisé, et pourtant, ma vie sociale est inexistante... Donc j'imagine que c'est encore plus dur pour ceux qui n'ont pas ma chance ( manque de moyens financiers, problèmes de santé mentale ou physique, vieillesse ou autre)... On vit dans un monde ou changer de ville, de pays, de boulot, et d'amis se fait en un clic, en même temps...