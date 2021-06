Nasty Gal est une marque que tu connais peut-être pour ses prix abordables, et ses collections grande taille comme celle dont je t’ai parlées cet été.

Depuis le 4 septembre, Nasty Gal a mis en ligne une nouvelle collection capsule faite de tissus vintage !

Nasty Gal et la flamme vintage

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nasty Gal (@nastygal) le 13 Août 2019 à 8 :09 PDT

Pour info, Nasty Gal Vintage était le nom originel de la marque, qui a fait ses débuts sur eBay, puis a rapidement connu le succès jusqu’à être aujourd’hui une enseigne renommée.

Si aujourd’hui la marque a désormais adopté le simple nom Nasty Gal, elle garde un attrait pour le vintage.

Cette collection rend donc hommage aux modestes débuts de la marque !

Des pièces réalisées avec des tissus vintage

C’est une collection capsule qui part déjà très vite et tu t’en doutes, les tissus vintage ne constituent pas de ressources illimitées !

Les pièces ont toutes été pensées et développées à partir de véritables vêtements vintage, et leurs donnent un second souffle en les adaptant aux tendances actuelles.

Cette collection en édition limitée propose des articles fabriqués à partir de tissus rares provenant du monde entier. Du denim, du Tie & Dye, des t-shirts oversize imprimés…

Bémol, la collection ne va que jusqu’au L. Ça s’explique peut-être par le fait que les quantités de tissus ne sont pas larges, s’agissant de vintage.

Maintenant, il n’est question que d’une petite collection capsule et ne t’inquiète pas, tu trouveras ton bonheur dans le gamme grande taille, qui propose un large choix et monte jusqu’au 52.

La collection Nasty Gal Vintage

La collection est dispo sur l’e-shop de Nasty Gal, où tu peux la retrouver dans son intégralité !

En attendant, voici mes coups de cœurs.

Veste courte effet peau de mouton, 60,84€ / Mini jupe, 26€

Blaser court, 41,60€ / Pull court en maille, 32,76€

Chemise longue Tie & Dye, 28,08€

Short en similicuir, 32,76€

Alors, qu’est-ce que tu penses de la collection ?

À lire aussi : 5 raisons de garder tes vieilles fringues