madmoiZelle change de rédactrice en chef : Mymy succède à Clémence Bodoc.

edit le 10 juillet 2019 à 16h : suite aux nombreux commentaires reçus, j’ai modifié cet article.

Bonjour à toutes et à tous,

Je viens vous informer que nous avons décidé de nous séparer de Clémence.

Je ne pourrai jamais assez la remercier pour tout ce qu’elle a apporté à madmoiZelle en 6 ans, et en 3 ans à sa tête en tant que rédac cheffe. Je lui souhaite bonne continuation pour la suite de ses aventures.

Pour madmoiZelle et pour vous, nos lectrices et lecteurs, the show must go on.

De son côté, Mymy est rédac cheffe adjointe depuis 2015.

En novembre 2018, déjà, elle m’a dit et a dit à Clémence qu’elle se sentait prête à prendre la succession quand le moment serait venu.

Après quelques mois à assurer l’intérim, Mymy devient donc officiellement la rédactrice en chef de madmoiZelle.

Je lui laisse donc la parole, avant qu’elle ne revienne de façon plus détaillée en septembre pour vous présenter son projet éditorial.

Ici Mymy, je saisis donc l’occasion de vous dire quelques mots à ce moment qui représente, comme tout changement au niveau de la rédaction en chef, un vrai tournant pour madmoiZelle. Premièrement, je partage la tristesse de Fab concernant son histoire avec Clémence, qui était aussi, à plein de niveaux, la mienne. Clémence m’a énormément apporté pendant toutes ces années, dans ma vie pro comme perso. Si je me sens prête, en 2019, à devenir la rédac cheffe de madmoiZelle, c’est en partie à elle que je le dois, et je l’en remercie. Malgré ma tristesse face à la fin compliquée de cette histoire, je suis néanmoins enthousiaste, et heureuse. Enthousiaste à l’idée de faire grandir madmoiZelle, d’accompagner ce magazine qui compte tant dans ma vie pour cette nouvelle étape. Heureuse de la confiance que Fab, mais aussi le reste de l’équipe et vous, les madmoiZelles (et demoiZeaux) vous m’accordez depuis déjà 7 ans (!) que je viens 5 jours par semaine faire vivre le magazine. Je ne vais pas m’étaler ici : je reviendrai à la rentrée vous présenter un peu plus clairement la ligne édito que j’ai envie d’impulser, le « madmoiZelle nouveau » que je veux construire, avec la rédac et avec vous. Alors je vous dis à très bientôt, et en attendant, vous pouvez me retrouver… bah… sur madmoiZelle !

Je me doute bien que cette annonce va en surprendre beaucoup, et peut-être que cet article vous laissera « sur votre faim ».

Comprenez cependant que je ne souhaite pas en dire plus sur les raisons du départ de Clémence, que notre histoire nous appartient. Je vous demande de ne pas commencer à spéculer dans les commentaires, ça ne mènerait à rien de constructif.

En conclusion, merci de nous faire confiance pour revenir à la rentrée avec plus d’infos concernant la suite de madmoiZelle. Merci de nous avoir lus.