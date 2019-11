Retour dans les années 70 garantie avec Mrs. America et son casting époustouflant !

Centrée sur le mouvement féministe américain des années 1970, et notamment sur la lutte pour la ratification de l’Equal Rights Amendment censé garantir l’égalité hommes-femmes, Mrs. America compte bien dépoussiérer l’histoire !

Écrite par Dahvi Waller (Mad Men), la mini-série explore comment « l’un des champs de bataille les plus difficiles des guerres culturelles des années 70 a contribué à donner naissance à une majorité morale et a changé à jamais notre paysage politique », comme le rapporte Biiinge.

C’est sur la chaine américaine FX, également en charge d’American Horror Story, Legion et American Crime Story, que les neuf épisodes de Mrs. America seront diffusés.

Pour son grand retour sur le petit écran, Cate Blanchett interprétera Phyllis Schlafly, une conservatrice américaine des années 70, connue pour ses positions anti-avortement.

Face à elle, Rose Byrne (Apprentis parents) incarnera Gloria Steinem, une icône du féminisme, tandis que Uzo Abuda (Orange is The New Black) jouera Shirley Chisholm, la première femme noire élue au Congrès des États-Unis.

Margo Martindale endossera quant à elle le costume de Bella Abzug, femme politique et féministe, elle était surnommée « Bella la Combattante ».

in further wigs, there's also Elizabeth Banks as Jill Ruckelshaus, Tracey Ullman as Betty Friedan, and Sarah Paulson as a composite character named "Alice" pic.twitter.com/TPTEaxGxZw

— Jackson McHenry (@McHenryJD) August 7, 2019