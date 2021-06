Tu l’as peut-être remarqué mais je te parle souvent de Moschino. Pas pour te vanter le dernier article que j’ai acheté, ni t’en faire la promo. Car nous savons toutes les deux que c’est peu dans nos prix.

Mais ça ne m’empêche pas de m’émerveiller face à la créativité de ce cher Jeremy Scott, directeur artistique de la marque.

D’ailleurs, dis-moi si tu veux en savoir plus sur cette personne, car c’est l’un de mes créateurs PREF.

La nouvelle collection printemps-été 2020 rend hommage aux grands classiques des films d’horreurs et elle est… mortelle (désolée).

Jeremy Scott fête déjà Halloween

Ce défilé est truffé de références à des films horrifiques. Tu vas donc y voir Suki Waterhouse portant une perruque à la Drew Barrymore dans Scream, ou encore des looks effet rapiécé à la Frankenstein.

Mais aussi des références à Dracula, à Casper, à Le Lou Garou, Rocky Horror Picture Show, Shinning…

C’est un beau panel de références ultra Halloweenesques que nous offre ce défilé Moschino !

Peut-être que le décor te paraît lui aussi familier… Il s’agit de celui qui a été utilisé pour tourner Desperate Housewives. Oui oui, c’est Wisteria Lane !

Les images du défilé montrent les mannequins paradant dans les rues de ce quartier, comme pour aller réclamer des bonbons le soir d’Halloween.

Tu peux trouver toutes les photos et vidéos de ce défilé sur Moschino.com.

Halloween, c’est la vie

(Bon, techniquement, c’est la mort. Haha.)

J’adore l’automne. J’adore Halloween. Je sais, tu vas me dire que je suis un lutin de Noël et non un esprit frappeur d’Halloween, mais j’aime les deux et je ne peux pas choisir.

J’ai toujours kiffé l’univers spooky d’Halloween et ça passe si vite que ça me manque tout le reste de l’année.

Alors imagine ma joie quand j’ai découvert cette collection. Les feels d’Halloween ont parcouru tout mon être !

Exit l’été, WELCOME HALLOWEEN. L’été n’a clairement pas envie de s’installer de toute façon, alors bye, tu as passé ta chance.

Je suis READY pour l’automne. Oui, je dis ça en juin et je n’ai pas honte.

VENEZ À MOI, feuilles cuivrées.

Tu en penses quoi de ce défilé ? Quelles sont les autres références que tu y repères ?

