Mise à jour du 16 août 2019 —

Je suis morte d’excitation et de peur à la fois…

Après une énorme attente, la saison 2 de la série criminelle est enfin disponible sur la plateforme.

Personnellement, j’ai prévu de ne rien faire ce soir pour tout binge-watcher.

Et toi ?

-Mise à jour du 6 août 2019-

La date fatidique à laquelle tu pourras découvrir TOUS les épisodes de Mindhunter saison 2 d’un coup approche à grands pas. Plus que 10 petits jours avant d’épancher ta soif de serial killers.

Ce trailer m’oppresse au MAXIMUM, pas toi ? Les atrocités des nouveaux tueurs en série me glacent le sang.

Trop hâte de voir le petit Charles Manson en action !

-Mise à jour du 30 juillet 2019-

Ça fait vraiment monter la pression d’un cran !

Rendez-vous le 16 août pour les réponses à tes questions.

-Mise à jour du 10 mai 2019-

Charlize Theron, la productrice de la série, a révélé par accident la date de diffusion de la série.

Charlize Theron reveals an August 2019 release date for #Mindhunter Season 2 on SiriusXM's “Howard Stern Show" on Monday, April 29th. pic.twitter.com/dfzS9TVoQr

Tu retrouveras donc l’équipe de David Fincher et plein de nouveaux meurtriers, dont le terrible Charles Manson, en AOÛT !

Alors, hâte ?

– Publié le 1er décembre 2017 –

Ça y est, je vais enfin pouvoir souffler.

C’est que j’étais bien stressée à l’idée de ne plus voir mes enquêteurs chéris faire le tour des prisons pour rencontrer les pires psychopathes des États-Unis, et m’apprendre plein de choses sur le danger qu’ils représentent.

Mais me voilà rassurée !

Netflix a entériné une rumeur qui courait depuis plusieurs mois, dans un tweet publié sur le compte de la série :

We need to talk to more subjects. pic.twitter.com/7pTnxAhM0G

— MINDHUNTER (@MINDHUNTER_) November 30, 2017