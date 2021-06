Ça ne chôme pas du côté des stars ! Millie Bobby Brown, l’une des actrices principales de la série Stranger Things, va très bientôt lancer sa marque de cosmétiques Florence by Mills.

Florence by Mills, la marque de cosmétiques de Milly Bobby Brown

La jeune actrice de 15 ans l’a annoncé sur son compte Instagram, sa marque va très bientôt être lancée ! Composée de soins pour le visage et de maquillage, Florence by Mills sera principalement dédiée aux adolescentes.

Tous les produits seront véganes, cruelty free, sans sulfates et parabens, et testés dermatologiquement. Ils seront adaptés à tous les types de peau !

Masque pour le visage, fond de teint léger, patchs pour contour des yeux, gloss coloré, mascara… Voici entre autres les produits qui seront vendus chez Florence by Mills.

Les mots de Millie Bobby Brown à propos de sa marque Florence by Mills

Dans la vidéo qu’elle a posté sur Instagram, Millie Bobby Brown explique son intention lors de la création de sa marque de cosmétiques :

« Chaque jeune personne mérite de partir sur de bonnes bases en ce qui concerne sa peau. Je voulais que ma marque soit végane, clean, cruelty free, facile d’accès et fun à utiliser. »

La marque s’adresse donc très clairement à une tranche d’âge assez jeune, ce qui n’est pas toujours le cas des marques de cosmétique actuelles. D’un côté, qui mieux qu’une meuf de 15 ans pour s’en charger ?

En dehors de la composition et de la formulation des produits, c’est une vision positive de la beauté que Millie Bobby Brown souhaite propager par le biais de Florence by Mills :

« Ce que j’aimerais que ma marque de beauté représente, c’est l’individualité et l’acceptation de soi. Tout ce que je sais, c’est que je veux que tu te sentes toi-même. »

À voir ce que donneront les produits, mais la démarche est très sympa !

Florence by Mills possède déjà son site Internet et son compte Instagram, et sera lancée le 26 août prochain. Les produits coûteront entre 10$ et 30$ environ.

Qu’est-ce que tu en penses, toi ?

