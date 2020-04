T’as écouté la chanson de Miley Cyrus qui est sortie hier ? Elle s’appelle Mother’s Daughter, et elle me donne envie d’être une meuf puissante prête à détruire quiconque se mettrait en travers de son chemin.

Mother’s Daughter, un hymne à la puissance féminine

Miley va toujours plus loin dans l’empouvoirement avec ce titre extrait de son nouvel EP SHE IS COMING.

Mother’s Daughter, c’est un peu un hymne à la puissance féminine et féministe. Les paroles sont incroyables et résonnent de franchise et de révolte :

I’m a witch hallelujah (Je suis une sorcière, Alleluia) Don’t fuck with my freedom (Fais pas le con avec ma liberté) Look at her, she got the power (Regarde-la, elle est puissante)

Miley Cyrus prouve une fois de plus qu’elle n’a pas le time pour ces conneries patriarcales et qu’elle est fière de qui elle est devenue.

Le clip de Mother’s Daughter met en avant des femmes badass

Le clip lui-même inspire l’empouvoirement avec les lumières rouges qui évoquent une certaine idée de la violence. Miley y est présentée toute de latex rouge vêtue, dansant sans retenue, comme possédée.

En plus de la chanteuse, différents modèles apparaissent comme protagonistes du clip. Des femmes grosses, noires, non-valides, et même des personnes non-binaires passent à l’écran avec une chose en commun : elles sont badass.

Tout dans leur attitude, leur regard, leur posture, les rend impressionnantes, presque intimidantes. Et ça fait du bien.

Des messages sont également affichés en flash de temps en temps :

Every woman is a riot You are f*ing beautiful Virginity is a social construct Not an object Feminist AF

En bref, Mother’s Daughter de Miley Cyrus est un hymne à la liberté et à l’empouvoirement des femmes, et un gros doigt à tous ceux qui cherchent à y faire obstacle !

T’en as pensé quoi, toi ?

