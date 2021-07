Midnight Mass, la nouvelle série d’horreur Netflix qui va te glacer les sangs

L’année dernière, je t’ai harcelé dans mes articles ainsi que dans le podcast Laisse-moi kiffer, avec The Haunting of Hill House, un programme angoissant qui m’a longtemps obsédé.

Mike Flanagan, un réalisateur en vogue

C’est que vois-tu, ils sont rares les shows horrifiques à trouver grâce à mes yeux.

Souvent bourrés de poncifs et pas franchement hyper réfléchis, ils n’ont de savoureux que leur aspect gore.

Mais The Haunting of Hill House a su se démarquer par l’intelligence de sa narration, la construction de ses personnages et la frontière très fine qu’elle instaurait entre surnaturel et fantasmes.

Derrière ce bonbon à l’arsenic se cache Mike Flanagan, réalisateur de The Mirror, Pas un bruit, Jessie, et prochainement Doctor Sleep, la suite de Shining.

Un cinéaste qui a le vent en poupe et c’est normal puisqu’il a une patte vraiment reconnaissable.

Et 2019/2020 seront ses années, car il façonnera pas moins de deux séries : The Haunting of Bly Manor et Midnight Mass.

Midnight Mass, de quoi ça va parler ?