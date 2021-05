Hum, je rejoins d'autres commentaires sur le fait que c'est un peu dommage de coller des noms sur des pratiques quand chaque relation est différente... Pour moi, dans une relation fonctionnelle, ce qui pose problème c'est quand on fait quelque en chose en sachant pertinemment que cela ferait du mal (genre vraiment) à l'autre personne. Point barre ! L'intérêt d'être en couple, c'est d'être heureux ensemble et de contribuer au bonheur de l'autre. Donc faire quelque chose en sachant que ça pourrait potentiellement blesser mon amoureux, c'est non. Et si ça me rend malheureuse (ou pas épanouie en tout cas) de me priver, bah il est temps d'avoir une sérieuse discussion, ou une remise en question de la relation, car c'est que j'ai plus assez d'affection pour lui pour lui éviter de souffrir. Bien sûr qu'on peut avoir son jardin secret, mais il me semble que ce n'a pas nécessairement besoin être en désaccord avec la confiance que nous porte notre partenaire.

Bien évidemment, pas besoin que toutes nos actions aillent dans le sens de notre conjoint-te, c'est pas toujours rose deux personnalités complètement différentes qui se rencontre, mais respecter les limites (vraiment limite, pas juste agacement/insécurité) ça me paraît être la base. Et la communication est le maître mot, évidemment !!