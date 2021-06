Tu les sens arriver, les soirées cocooning dans ton bain à mater des teen movies en pleurant ? Moi oui en tout cas.

Et c’est encore plus vrai depuis que je sais que Melvita, une de mes marques de cosmétique bio préférées, sort une gamme pour le corps dédiée à la détente.

La gamme Relaxessence de Melvita mise sur la détente

Cette gamme, au doux nom de Relaxessence, s’articule autour de trois ingrédients principaux reconnus pour leurs vertus relaxantes : l’huile essentielle de lavande, le thé vert et l’huile de sésame.

Alors que la lavande apaise le corps et répare les peaux sensibles, le thé vert apporte de la fraîcheur, et l’huile de sésame pénètre la peau pour la réparer intensément.

Ces trois ingrédients forment donc le cocktail parfait pour un moment de turbo détente ! En plus, j’ai pu sentir les produits, et ça sent si bon… Tiens d’ailleurs, venons-en aux produits.

Les produits de la gamme Relaxessence de Melvita

Dans cette gamme Relaxessence, tu pourras retrouver trois produits plutôt complémentaires à mon sens.

Tout d’abord, une huile lactée de bain qui permet à la fois de se détendre et de prendre soin de sa peau. Le gommage de la même gamme exfolie les cellules mortes grâce au sucre qu’il contient et nourrit la peau.

Pour finir, l’huile de massage complète cette séance de détente en assouplissant la peau et en la réparant en profondeur.

Les produits coûtent autour de 20€ chacun et sont disponibles sur le site de Melvita (et en boutique !) et dans les magasins bio, pharmacies et parapharmacies.

Comment ça tu n’es pas déjà en train de faire couler ton bain ?

