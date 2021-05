Cette sélection semble parfois tout droit sortie de la série Euphoria, qui est sûrement en train de devenir l’une des plus grosses influences actuelles en terme de makeup.

Les meilleurs makeup strassés et à paillettes

Si tu veux de l’inspiration maquillage, tu trouveras ton bonheur sur le compte Instagram que voici.

J’ai personnellement flashé sur ce smokey étoilé, idéal pour se rendre à une fête. (Comme la prochaine Grosse Teuf, par exemple !)

Ensuite, tu as un look réalisé par la makeup artiste d’Euphoria, sur l’actrice de Maddy dont les looks sont absolument iconiques et surtout toujours strassés.

D’ailleurs, le makeup ci-dessous me semble inspiré du fameux personnage de Maddy.

Les meilleurs makeup colorés

Mon influenceuse pref’ Anna Akana a fièrement porté un maquillage aux couleurs du drapeau LGBT.

Toujours avec les mêmes couleurs, voici une autre façon de les utiliser en les répartissant d’une toute autre manière.

Les meilleurs makeup graphiques

Pour un shooting avec le magazine Interview, Lilly Singh arbore un makeup graphique.

Liza Koshy a d’ailleurs opté pour la même chose, dans une version aubergine.

Barbie Ferreira ne porte pas grand chose d’autre qu’un trait d’eye-liner liner bleu turquoise, une couleur qui fait joliment ressortir les yeux foncés.

Ce maquillage minimaliste et très graphique est directement inspiré de l’un de ceux de Jules, personnage de la série Euphoria.

Les meilleurs makeup du love

Si tu es plutôt du genre romantique, voici deux looks très roses et des cœurs sur les joues.

C’est tout ce que j’ai pour toi cette semaine, j’espère que ça t’aura inspiré !

Dis-moi dans les commentaires pour lequel de ces looks tu as une préférence !

