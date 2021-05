J’adore les red carpet, car c’est un endroit où tu peux tout aussi bien débarquer vêtue telle une princesse Disney que comme si tu allais chercher ton pain.

Les jeunes gens présents aux Teen Choice Award 2019 présentaient chacun des looks bien différents, et comme les chiffres ronds c’est sur-côté, voici les 11 looks pour lesquels j’ai mes petites préférences.

Taylor Swift aux Teen Choice Awards

Taylor Swift était vêtue d’un superbe ensemble signé Versace, accompagné d’une paire de chaussures orange.

Voir cette publication sur Instagram The #TeenChoice icon is here! ? @taylorswift Une publication partagée par Teen Choice Awards (@teenchoicefox) le 11 Août 2019 à 6 :38 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par taylor swift fan page (@taylorswift_gorgeous13) le 11 Août 2019 à 11 :31 PDT

Noah Centineo aux Teen Choice Awards

Le it boy du moment n’a toujours aucune envie de faire des efforts sur les tapis rouge. (Rappelle-toi les MTV Music Awards.)

Et quelque part, c’est appréciable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Teen Choice Awards (@teenchoicefox) le 11 Août 2019 à 6 :15 PDT

Maddie Ziegler aux Teen Choice Awards

La danseuse portait un deux-pièces bleu turquoise relevé par quelques touches orange vif. Une tenue indubitablement signée Chanel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par maddie (@maddieziegler) le 11 Août 2019 à 8 :13 PDT

Zendaya aux Teen Choice Awards

Zendaya portait un ensemble Jacquemus, et donc un look relativement ensoleillé et campagnard-chic.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ??????? (@queendaya) le 12 Août 2019 à 12 :08 PDT

Lucy Hale aux Teen Choice Awards

Lucy Hale a eu l’occasion de se vêtir plusieurs fois pour l’occasion puisqu’elle était hôtesse de cérémonie. Parmi ces tenues, elle a porté une mini robe rouge à pois Jean-Paul Gaultier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Honeyman Agency (@thehoneymanagency) le 11 Août 2019 à 11 :09 PDT

Elle a plus tard enfilé un adorable ensemble pastel qui j’en suis sûre m’irait trop bien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Teen Choice Awards (@teenchoicefox) le 11 Août 2019 à 7 :01 PDT

Chloe and Haley Bayley aux Teen Choice Awards

Les chanteuses Chloe et Halle Bayley étaient elles aussi présentes. La futur Petite Sirène et sa sœur avaient opté pour des ensembles reptiliens accordés, venant tout droit de chez Jonathan Simkhai et Zimmermann.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chloe and Halle Bailey? (@chloexhalle.updatesx2) le 11 Août 2019 à 6 :59 PDT

Megalyn Echikunwoke aux Teen Choice Awards

L’actrice d’Arrow était vêtue d’une robe verte me rappelant légèrement une version moderne de la tenue phare de Keira Knightley dans Reviens-moi.

C’est une création du designer Rabih Kayrouz.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra Mandelkorn (@mandelkorn) le 11 Août 2019 à 6 :33 PDT

Maia Mitchell aux Teen Choice Awards

Maia Mitchell collait parfaitement à la tendance printemps-été 2019 « Elizabeth Bennet », nommée ainsi par moi-même. Car c’est une ambiance très « paysanne du 19e ».

Cet accoutrement est signé par le créateur népalais Prabal Gurung.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fashion Ding (@fashiondooni) le 11 Août 2019 à 10 :30 PDT

Zhavia aux Teen Choice Awards

La chanteuse Zhavia portait un ensemble rouge. C’était donc déjà vendu pour moi.

Mais le mélange sportswear, grunge, cowboy et bling-bling résulte en une explosion visuelle que je ne saurais décrire.

Je n’ai malheureusement aucune idée d’où provient cette tenue, ce qui me fend le cœur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zhavia (@zhaviaward) le 11 Août 2019 à 4 :44 PDT

Et voilà jeune pingouine des Alpes, tu as désormais de quoi t’inspirer pour ta prochaine apparition personnelle sur le tapis rouge.

Dis-moi lequel de ces looks est ton favori !

À lire aussi : Retour sur les tops looks de la Couture Week repérés dans la street