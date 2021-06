Après 6 week-ends passés à voyager et à faire la zouave avec mes potes à la campagne, j’ai ENFIN passé un deux jours chez moi à glander.

Je ne suis sortie que pour faire mon footing (et m’abreuver en Leffe). Le reste du temps, j’ai profité du soleil et surtout bingé plusieurs séries. Et parfois j’ai bingé des séries au soleil. Dure vie !

Alors, qu’est-ce qui vaut vraiment le coup en ce moment ?

Good Omens, barrée et rafraîchissante

Good Omens, c’est la nouvelle bombe tout droit sortie de l’imagination de Neil Gaiman, le génie atomique qui se cache notamment derrière les bouquins L’Étrange Vie de Nobody Owens, Entremonde, et surtout American Gods, qui a eu droit à une adaptation de FOLIE en série, sur Amazon Prime Video.

C’est désormais autour de Good Omens, que Neil Gaiman a co-écrit avec Terry Pratchett, de voir le jour sous forme de mini-série.

L’histoire d’un duo improbable composé d’un Ange raffiné (Michael Sheen) et d’un Démon mal dégrossi (David Tennant) qui ont pris goût à la vie sur Terre et sont obligés de former une alliance improbable pour empêcher Armageddon.

Mais ils ont perdu l’Antéchrist, un garçon de 11 ans qui ignorait qu’il était censé provoquer la fin des temps, les forçant à se lancer dans une aventure pour le retrouver et sauver le monde avant qu’il ne soit trop tard…

BEAUCOUP d’informations dans ces quelques lignes, j’en conviens !

Bref, Good Omens, je l’ai bouffé dimanche après-midi, et ça m’a rassasiée.

Ça n’est pas addictif, ça n’est pas non plus hilarant, mais c’est tout à fait divertissant, original, et ça met de bonne humeur.

Cette création Amazon ne remplacera certainement pas Game of Thrones dans ton cœur mais illuminera en tout cas quelques unes de tes journées !

When they see us, grave mais édifiante

Sortie il y a seulement quelques jours sur Netflix, la série de Ava DuVernay a déjà eu le temps de glacer les sangs des abonnés de la plateforme de SVoD.

Adaptée d’une histoire vraie, Dans leur regard de son titre français raconte l’histoire de cinq adolescents noirs et hispaniques accusés du viol d’une jeune femme à Central Park.

Cette affaire controversée qui a ébranlé l’Amérique du début des années 90 s’est révélée être une grossière erreur judiciaire puisque le violeur s’est dénoncé des années plus tard alors que les cinq hommes avaient purgé leur peine.

Co-produite par Robert De Niro et Oprah Winfrey, When they see us fait froid dans le dos et en dit long sur la mentalité des hommes de loi et des politiques de l’époque.

Au casting, tu pourras retrouver Asante Black, Caleel Harris, Ethan Herisse, Felicity Huffman, Joshua Jackson, Famke Janssen et Vera Farmiga entre autres talents lumineux.

Je ne peux pas te révéler tous les détails de l’affaire car je veux te laisser les découvrir toi-même au travers de cette production, donc vraiment, laisse une chance à Dans leur regard, qui est sans doute la meilleure série judiciare que j’ai vue depuis longtemps.

NOS4A2, horrifique mais marrante

Adaptée du roman NOSFERA2 de Joe Hill, cette série éponyme a débarqué sans que je l’ai vue venir.

Diffusée sur AMC, cette fiction abracadabrantesque à la fois marrante et effrayante suit Vic McQueen, une jeune femme qui possède un talent étonnant : retrouver des machins perdus. Voire des machins qui n’existent plus sur Terre. DU TOUT.

Un don qui lui permet de traquer l’affreux Charlie Manx, un serial-killer qui enlève des enfants pour les emmener à Christmasland, un lieu où il est interdit d’être malheureux.

Si NOS4A2 n’est pas complètement dingue visuellement, elle a pour mérite d’être étonnante et de faire dans l’horreur dès la minute 1.

Plutôt loin en terme d’univers de Slasher et autres Hemlock Grove, dont les enjeux sont vus et revus, elle a un ADN bien marqué et fait son taf à merveille.

Par ailleurs, elle accueille au casting quelques jolis noms, dont celui de Ashleigh Cummings et Zachary Quinto. Une raison de plus de céder aux charmes de NOS4A2.

How to sell drugs online (fast), enlevée et impertinente

How to sell drugs online (fast), disponible depuis vendredi sur Netflix, c’est TRÈS bien.

J’avais découvert les deux premiers épisodes au festival CanneSéries, en avril dernier, et j’avais eu un vrai gros coup de cœur.

Très teen sans être mielleux, cette série allemande est enlevée, impertinente, et son rythme primesautier a un sacré goût de reviens-y.

C’est l’histoire de Moritz, un jeune geek qui en a plein les fesses de vivre dans sa bourgade.

Son rêve ? Partir étudier aux Etats-Unis avec sa petite copine.

Mais celle-ci veut « faire une pause ». Pause pendant laquelle elle flirte allègrement avec le beau gosse du lycée, à qui tout réussit.

Lui n’est pas seulement mignon et plein d’abdos, il est aussi le dealer du lycée.

Ce qu’il vend ? De l’ecstasy, drogue dont l’ex de Moritz raffole depuis peu.

Pour reconquérir celle qui le fait rêver, l’adolescent ne trouve pas de meilleure idée que de se mettre lui-aussi à vendre de la drogue.

Son projet, c’est de la vendre en ligne sur le darknet et de se faire des couilles en or. Avec son pote de toujours, il se lance à corps perdu dans l’illégalité dans l’espoir de récupérer son amour perdu.

Voilà mon bel esturgeon, tu as désormais quatre nouvelles séries à mater dès aujourd’hui qui valent franchement le coup d’œil.

Et toi, quelles sont tes séries préférées du moment ?

