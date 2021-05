J'étais team surleventre, impossible de m'endormir autrement, jusqu'à mes lumbagos à répétitions. Il était urgent de ne plus dormir sur le ventre donc.Je suis passé par une phase assez longue et très éprouvante où j'ai du me forcer à m'endormir sur le dos.Après une autre phase de ratés (j'arrivais à m'endormir sur le dos mais me réveillais sur le ventre, avec un mal de chien dans les lombaires), depuis quelques années maintenant j'arrive à m'endormir sur le dos (voire sur le côté gauche, toujours) ET à me réveiller sur le dos. Mon dos me dit merci.Les habitudes de sommeil et d'endormissement se changent mais bon sang c'est long et douloureux.Par contre, impossible de m'endormir sans un truc sur moi (couette ou drap), y compris en temps de canicule...