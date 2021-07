Pour les peaux foncées, l’usage du bronzer n’a longtemps été qu’un rêve ou il fallait s’en procurer aux États-Unis. Désormais trouver un bronzer pour les peaux noires est aussi simple que de cliquer dans cet article.

Dans un article Annelise expliquait comment choisir son bronzer, Lucie a complété le propos en expliquant comment utiliser un bronzer.

Cependant si tu es noire ou que tu as la peau foncée les bronzers proposés précédemment sont littéralement de la couleur de ta peau, ce qui ne t’aide pas trop.

T’inquiète, je vais te montrer où chercher un bronzer pour peau noire.

Le bronzer pour peau noire qui sait tout faire

Comme son nom ne l’indique que si tu parles anglais et que tu es adepte des jeux de mots d’Huda Kattan, le Tantour est un produit qui donne un effet tan (bronzage) et ‘tour (contour).

C’est donc un produit 2-en-1, crème avec un fini poudré que Lucie adore !

Tantour, Huda Beauty, 30€

Ma teinte sera plutôt Tan ou Rich, tout dépendant de l’état de mon bronzage mais Tan de par ses sous-tons plus chauds l’emporte dans mon coeur.

Le bronzer pour peau noire qui fait aussi un peu highlighter

BECCA c’est le monde du glow avec des collections d’highlighters et de gloss peuplant mes rêves. Et bien ce glow se retrouve dans le Sunlit Bronzer de la marque.

Il contient également la technologie Shimmering Skin Perfector présente dans les highlighters comme le C-Pop. Le hâle est donc accompagné d’un bel éclat doré.

Sunlit Bronzer, BECCA, 39€

La teinte Maui Nights me convient mais je ne pense pas qu’elle conviendrait à quelqu’un de plus foncé.

Le bronzer pour peau noire qui s’adapte à tout

Cette palette Morphe est la 8e merveille du monde ! Elle contient 4 bronzers ainsi que 4 highlighters superbes allant du doré bien jaune au bronze.

Palette Sculpt and Shimmer – 8H Hi-Fi, Morphe, 23,45€

Ma teinte de bronzer, Fabulous, est une belle teinte Terre de Sienne (brun cuivré) qui donne bonne mine. Cette palette existe aussi en version Lo-Fi, aux sous-tons froids.

Le bronzer pour peau noire le plus subtile

Le bronzer NARS est disponible en 2 couleurs et la seconde est un bronzer pour les peaux noires claires. Il est trop neutre pour les peaux comme la mienne ou plus foncées et ne marquera pas.

Bronzing Powder, NARS, 41€

La teinte Casino est la plus indiquée surtout sur les carnations un peu plus olives comme les jeunes femmes Ethiopiennes ou Indiennes.

Le bronzer pour peau noire à emporter partout

Je suis compacte sans être vide de produit, je contiens mon propre pinceau et après être sorti en version originale, Light et Caramel, je suis disponible en version Toasted. C’est moi, le Hoola de Benefit !

Voilà donc le Hoola Toasted que j’ajoute à cette liste même s’il est à conseiller aux personnes métissées ou noires à la carnation claire.

Hoola Toasted, Benefit, 37€

L’illustration ci-dessus, te donne une idée.

Le bronzer pour peau noire le plus chaud cacao

Le bronzer Sun Stalk’r de Fenty Beauty est mon favori perso, celui que j’utilise facilement tous les jours et pour cause : la texture poudre ainsi que le fini sont incroyables.

La teinte réussi à être à la fois, suffisamment foncée pour être visible (mais subtile) et suffisamment chaude pour apporter un peu de soleil à mon teint.

Bronzer Sun Stalk’r, Fenty Beauty, 31€

Je couple la teinte Mocha Mami avec un bon blush, un highlighter et… laisse-tomber comment c’est beau !

Par ailleurs, c’est également le bronzer de cette sélection avec le plus de variété dans les teintes puisqu’il en propose 8.

Le bronzer pour peau noire le moins cher

De très bonne qualité mais très peu cher : c’est la particularité de la palette de teint Face Form de Sleek MakeUp.

La déclinaison Dark est vraiment dark et s’ouvre pour dévoiler une teinte de contouring, une teinte d’highlighter et un bronzer.

Palette de teint Face Forme, Sleek MakeUp, 11,95€

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive mais il s’agit de mes bronzers préférés qui sont adaptés aux peaux noires mais plus largement à toutes les populations à la peau foncée.

Ils sont où les produits naturels et bio ?

Tu auras remarqué que je ne propose pas de marques bio et/naturelles.

C’est tout simplement car le maquillage bio et naturel a du mal à être adapté pour les peaux foncées.

Du point de vue de la composition, il n’est souvent pas possible de proposer certains finis ou certaines teintes sans ajout de substances de synthèse.

De plus, ces marques n’ont pas les moyens de développer des gammes de teintes très étendues non plus. Je n’ai à ce jour, pas trouvé de produits de ce type qui me convienne.

C’est pourquoi je considère que le maquillage bio et naturel reste un luxe, non pas en terme de prix mais en terme de représentation.

Si tu aimes voir les produits portés avant d’acheter, la youtubeuse Nyma Tang, connue pour tester du maquillage sur sa peau foncée (et magnifique, c’est irréel), a essayé pas mal de bronzers dans la vidéo ci-dessous.

[youtubevideo id=iNNTwM_ixHQ]

Que tu aies la peau couleur chocolat, café ou olive, tu peux dès à présent éliminer la frustration du bronzer de ta vie car il y en a des vachement bien !

Est-ce que tu as un bronzer préféré ?

