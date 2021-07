La capitaine de l’équipe de football américaine, Megan Rapinoe, a célébré la victoire de la Coupe du Monde avec des mots plein d’amour et d’espoir.

Tu te sens comme un grain de poussière dans l’univers ?

Megan Rapinoe est là pour te rappeler que tu peux faire la différence !

Le discours de victoire de Megan Rapinoe

Après une quatrième Coupe du Monde remportée, l’équipe de foot féminin américaine est de retour aux États-Unis où elle a défilé dans les rues de Manhattan ce mercredi 10 juillet.

Sa capitaine Megan Rapinoe a ensuite prononcé un discours inspirant devant la foule, en appelant à la tolérance :

« Nous devons être meilleurs. Nous devons aimez plus, haïr moins. Nous devons écouter plus, et parler moins. »

Megan Rapinoe rappelle dans son discours que la construction d’un monde meilleur passe par l’implication de toutes et tous, et qu’il est de la responsabilité de chacun, de chacune d’y veiller et de collaborer ensemble.

Megan Rapinoe appelle à changer le monde ensemble

Consciente du poids de sa voix dans l’opinion publique, la joueuse ne manque pas une occasion de faire passer les messages qui lui tiennent à cœur, quitte à prendre des allures de leader politique.

La capitaine avait notamment déclaré qu’elle refuserait de rencontrer le président Trump à la Maison Blanche.

Son intervention charismatique a même donné lieu à la création du hashtag #Rapinoe2020.

Et toi, que vas-tu faire aujourd’hui pour rendre le monde meilleur ?

