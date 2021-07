Il y a des questions existentielles qui peuvent te tenir éveiller toute une nuit…

Heureusement, quand tu es journaliste, il suffit d’attendre le lendemain matin, et de mener l’enquête.

Rédacteur pour MEL Magazine, Andrew Fiouzi a voulu savoir si ses chers médocs en capsules, flamboyants de modernité, étaient plus efficaces que les traditionnels cachets.

Grand consommateur d’Advil pour ses maux de tête, le journaliste se demandait s’il y avait une raison rationnelle pour laquelle ses gélules coûtaient en moyenne plus cher que les cachets.

Pour résoudre cette question qui finissait par lui donner des maux de tête elle-même, il a déterré une étude de 1991, publiée dans le Journal of Clinical Pharmacology.

Les sujets : 180 patients opérés des dents de sagesse auxquels avaient été administrés 400g d’ibuprofène, cet actif bien connu des meufs aux règles douloureuses.

Certains patients ont reçu le médicament en capsules, d’autres en cachets. Voici la conclusion de cette expérience :

L’ibuprofène en capsule de gélatine parait faire effet quatre à six minutes plus vite. »

« Les chercheurs n’ont trouvé aucune différence dans l’efficacité des deux médicaments à l’ibuprofène, bien que les cachets mettent un peu plus de temps à agir .

J’ai voulu vérifier cette information, parce que je suis professionnelle, et que, lorsque mon utérus est en feu, il me faut des solutions rapides.

Je me suis tournée vers Teresa Simon-Yarza, pharmacienne et chercheuse en technologie pharmaceutique.

D’après elle, la vitesse d’action d’un médicament dépend effectivement de sa forme :

« Pour que le principe actif contenu dans un médicament , administré par la voie orale, arrive à la circulation sanguine, il faut qu’il soit absorbé dans l’intestin. Pour cela, le principe actif doit se trouver dans sa forme soluble.

Quand on compare les deux types de formulations, les comprimés et les capsules molles, pour un même principe actif comme dans le cas de l’ibuprofène, l’absorption du principe actif sera plus rapide dans le cas des capsules molles car l’ibuprofène se trouve déjà solubilisé dans la capsule.