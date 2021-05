Ehrya est un lecteur de madmoiZelle qui nous a chanté de douces chansons dans le vlog.

Ehrya chante Me First

Comme il chante très bien et que c’est la personne la plus mignonne de cette planète, je lui ai proposé de venir enregistrer une session acoustique de son morceau Me First — dont le message devrait parler à toutes les madmoiZelles.

Dans Me First, Ehrya liste toutes les choses qu’il pourrait faire pour prouver son amour à son crush.

Sauf qu’au lieu de se perdre corps et âme dans une relation, il se met en tête de prendre soin de lui en premier.

Si ça te plaît, je t’encourage à lui envoyer de la force sur Facebook ou Instagram.

À lire aussi : Laisse SLON t’hypnotiser avec sa voix cristalline en session acoustique