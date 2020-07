McFly et Carlito dénoncent le cyber-harcèlement avec intelligence

Spoiler Ce contenu est réservé aux membres inscrit.es. Inscris-toi par ici

Alors au risque de paraître rabat-joie je n'ai pas du tout aimé ce court-métrage. Je le trouve assez brouillon dans son scénario et dans sa réalisation, on n'y croit pas du tout. Aucun suspens, tout est systématiquement désamorcé, l'antagoniste en fait trop, McFLy et Carlito aussi...Le message est louable mais pour moi c'est pas super bien amené et relativement mal écrit. C'est une première vraie fiction pour le duo, donc on peut le pardonner, mais au vu du fait qu'ils sont quand même entourés d'équipes de pros et qu'ils ont des contacts dans le milieu c'est tout de même dommage...Pour résumer C'est chouette sur le fond, mais la forme est bâclée à mon sens. C'est dommage, parce qu'il y a du potentiel...