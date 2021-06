D’aussi loin que je me souvienne, les « adultes » m’ont toujours qualifiée de « mature », avec en bonus la mention « pour ton âge ».

Forte de cette information, j’ai fini par l’intégrer. D’autant plus que vivre seule à 15 ans (et rester en vie), ça colle plutôt avec l’idée que je me fais de la maturité.

La maturité, c’est quoi ?

Sauf qu’être mature tôt, à bien y réfléchir, je ne sais pas vraiment ce que ça signifie.

Heureusement, Manu a elle aussi eu cette sensation de devenir mature rapidement, et nous avons pu en discuter dans un Sister Sister.

Nous y avons comparé nos expériences, finalement pas si différentes, et surtout nos ressentis, comme par exemple ce que nous avions l’impression de renvoyer dans les yeux de ceux et celles qui nous trouvaient si matures.

Gagner en maturité, vraiment une bonne chose ?

À bien y réfléchir, nous nous sommes demandé si c’était si positif que ça, d’« être mature ».

Parce qu’avec les avantages viennent des inconvénients, que nous avons appris à appréhender chacune comme nous le pouvions.

Notre vie aurait-elle été si différente sans cela ? Difficile de vraiment le savoir.

Aujourd’hui, nous vivons notre maturité avec un recul différent, qui nous permet de percevoir nos expériences passées à la lumière de ce que nous comprenons aujourd’hui de notre fonctionnement !

Et toi, t’a-t-on déjà qualifiée de « mature » ? Qu’est-ce que ça signifie, pour toi ? Que penses-tu de ce que nous racontons dans cet épisode ? As-tu vécu une expérience similaire ?

Raconte-nous tout dans les commentaires !



