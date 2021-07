Mise à jour du 6 septembre 2019

Enfin Matthias et Maxime se dévoile dans une bande-annonce !

Une première bande-annonce pour Matthias et Maxime

Tu n’avais peut-être vu que l’extrait ci-dessous, mais voici enfin une bande-annonce, bercée par la chanson de Florence + The Machine pour accompagner les images du cinéaste.

Un régal !

Mise à jour du 3 juillet 2019

Ça y est ! La date est tombée !

La date de sortie de Matthias et Maxime

C’est officiel, la date de sortie de Matthias et Maxime, le prochain film de Xavier Dolan que j’attends avec tant d’impatience, a été annoncée.

Le 16 octobre 2019, j’aurai la chance de découvrir le nouveau bébé de mon réalisateur favori.

J’ai hâte !

Publié le 22 mai 2019

Je ne te cache pas que j’ai du mal à contenir mon émotion de savoir que quelques mois après la sortie de Ma Vie avec John F. Donovan, j’aurai la chance et le privilège de découvrir un nouveau film de Xavier Dolan, a.k.a mon modèle sur Terre couplé d’un de mes réalisateurs favoris.

Matthias et Maxime n’a pour l’instant pas de date de sortie, mais je reste à l’affût pour te tenir au courant.

Un extrait pour Matthias et Maxime

Pour te donner un avant-goût du film, pas de bande-annonce marketée pour le moment, mais un extrait brut t’es offert. Et c’est délicieux de goûter aux premières images du prochain Dolan.

De quoi parle Matthias et Maxime ?

D’un baiser qui chamboule, qui ébranle des convictions, des conventions, d’un baiser peu anodin malgré les apparences.

À l’occasion d’un tournage de court-métrage, Matthias et Maxime, qui se connaissent depuis l’enfance, s’embrassent. Et tout bascule.

Matthias et Maxime, le retour aux sources de Dolan

Depuis 2016, Xavier Dolan s’essaie à de nouvelles choses.

Il a quitté ses acteurs québécois pour des acteurs français, ou encore américains.

Mais avec Matthias et Maxime, il s’en retourne au Québec, où il retrouve son actrice fétiche Anne Dorval.

Aussi, Dolan y rejoint son plaisir premier, celui de la comédie. Il interprète l’un des personnages principaux du film, comme dans J’ai tué ma mère, Les Amours imaginaires ou Tom à la ferme.

Quelle n’est pas ma joie d’apprendre que ce doux accent québécois résonnera bientôt dans mes oreilles. C’est une langue que je trouve cinématographiquement parfaite, entre le français trop poli et l’américain trop dramatique.

J’adore l’énergie folle qui se dégage de cet accent, et il parvient à me transmettre une émotion que paradoxalement j’ai plus rarement en écoutant la langue métropolitaine.

Enfin, Matthias et Maxime en revient aux premiers émois amoureux, aux relations familiales et amicales fortes des premières œuvres du réalisateur.

Dolan fait table rase avec Matthias et Maxime

Si Dolan revient à ses sources, il ne fait cependant pas du réchauffé.

Il instaure une table rase en engageant des acteurs inconnus du grand public. Il semble vouloir se débarrasser de tout artifice, peut-être la promesse d’une œuvre plus simple, qui va droit au but et au cœur.

Dans l’extrait, j’ai vu sa façon de filmer changer un peu, elle aussi.

Les plans se desserrent un peu des visages pour parfois laisser place à des plans d’ensemble, ils s’émancipent du format carré de Mommy et le mouvement devient permanent.

Ces petits zooms par à-coup me font penser à ces vieilles vidéos de famille folles de bruits et de vie.

J’ai hâte de voir Matthias et Maxime de Xavier Dolan, que je pense aimer encore différemment de tous ses autres films.

Matthias et Maxime en Compétition officielle du festival de Cannes 2019

À l’annonce de la Sélection officielle du Festival de Cannes 2019, je bondis de joie en entendant le nom de mon cinéaste fétiche. Matthias et Maxime sera donc diffusé ce soir, le 22 mai 2019, dans l’auditorium Louis Lumière.

Son dernier film en date, Ma Vie avec John F. Donovan, est le deuxième film (avec Tom à la ferme) de l’enfant chéri de Cannes à ne pas participer au festival.

Il signe donc ici son grand retour sur la Croisette.

Le jeune réalisateur prolifique (à 30 ans il a déjà 8 films à son actif), que beaucoup qualifient de prodige, connaît une histoire d’amour profonde et complexe avec Cannes.

Il arpente les sélections de la Quinzaine des Réalisateurs et Un Certain Regard avec ses premiers films, et depuis Mommy, il enflamme la Compétition officielle.

Son personnage médiatique est clivant, certains le trouvent agaçant et pédant, d’autres inspirant et génial. Devine à quelle catégorie j’appartiens…

Grand vainqueur du Prix du Jury en 2014 avec Mommy, il livre un discours qui me marque alors énormément.

Rebelote deux ans plus tard avec son film Juste la fin du monde, il remporte le Grand Prix et confie ses émotions dans une tirade qui me file aussi les poils.

Bref, ce retour de Xavier Dolan m’enchante et promet beaucoup de belles choses pour la 72ème édition du Festival de Cannes.

Je n’ai juste absolument pas la patience d’attendre la sortie de Matthias et Maxime très longtemps !

