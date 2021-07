Mis à jour le 12 décembre 2019 —

Le compte à rebours est lancé.

Ça y est, j’ai enfin une date de sortie à t’annoncer. Et crois moi, elle n’est pas si lointaine que ça.

Matrix 4 sortira en effet, d’après Collider, le 21 mai 2021. C’est à dire précisément le même jour que John Wick 4…

L’acteur devrait donc figurer deux fois tout en haut du box-office la même semaine !

Mis à jour le 21 août 2019 —

C’est à n’y plus rien comprendre !

Il y a de cela deux mois je t’annonçais avec excitation que la franchise Matrix allait accueillir un quatrième volet, et que Michael B. Jordan en serait la star.

Eh bien le site américain Variety a décidé de jeter une grosse brique dans mon long fleuve tranquille. Matrix 4 aura bien lieu… mais les stars ne seront finalement autres que celles d’origine : Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss !

« Carrie-Ann Moss et Keanu Reeves vont reprendre leur rôle de Trinity et Neo. »

C’est tout ce qu’ont trouvé à dire les voix dans ma tête en apprenant la nouvelle !

Pour avoir voué un culte à Trinity quand j’avais 12 ans et ne concevant Neo que sous les traits de Keanu Reeves, je suis RAVIE par cette annonce. Ravie et curieuse.

De quoi pourrait bien parler ce quatrième volume de Matrix ? Comment Trinity et Neo vont-ils être réintroduits dans l’intrigue après la fin de Matrix Revolutions ?

Des questions pour l’instant en suspens… Mais je fais pleinement confiance à Lana Wachowski pour y répondre avec génie !

Si les trois premiers Matrix ont vu le jour grâce aux sœurs Wachowski, seule Lana se chargera d’écrire et de réaliser ce nouveau projet.

Comme le rapporte Écran Large, la réalisatrice est emballée par cette annonce :

« Beaucoup des idées que nous avons explorées, Lilly et moi, il y a 20 ans concernant la réalité sont encore plus d’actualité aujourd’hui. Je suis plus qu’heureuse que ces personnages reviennent dans ma vie et je suis très reconnaissante de pouvoir de nouveau travailler avec des amis aussi brillants. »