TheMadTink a dit : Du coup j'espère qu'on affrontera l'Espagne sinon on va se faire rouler dessus Cliquez pour agrandir...

Si l'Espagne réussit a battre les USA y'a moyen qu'on se fasse rouler dessus par l'EspagneOn verra bien perso j'étais pas confiante pour le match face au Brésil et j'aurai voulu que ce soir ça me donne tort (un peu comme chez les hommes où après les matchs de poule moyen moyen y'a eu du spectacle et une belle victoire face à l'Argentine) mais je suis encore moins confiante làOn verra qui sait on peut toujours avoir une (grosse) surprise